Anadolu Efes-Bayern Monaco, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Domani alle 18:00 scende in campo il grande basket europeo. Ad affrontarsi saranno i greci dell'Efes contro il Bayern Monaco. Due squadre che hanno iniziato a rilento il loro percorso in Eurolega e che sono unite da un solo comune denominatore: trovare una vittoria in cerca di continuità.

Come arrivano al match le due squadre

L'Efes si presenta alla sfida contro i tedeschi non nel migliore dei modi. Ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, ed è reduce da ben tre sconfitte di fila. L'ultimo successo è stato strappato il 28 ottobre contro Parigi, in un match terminato 80-90. Non particolarmente meglio il Bayern Monaco, dato che ha vinto soltanto due partite in più rispetto ai greci, ma almeno non ha un record negativo. I tedeschi sono reduci da risultati altalenanti: hanno vinto tre delle ultime cinque, ma alla sfida di domani si presentano con una sconfitta per mano del Barcellona, che ha vinto 75-74.