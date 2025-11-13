Anadolu Efes-Bayern Monaco, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Domani alle 18:00 scende in campo il grande basket europeo. Ad affrontarsi saranno i greci dell'Efes contro il Bayern Monaco. Due squadre che hanno iniziato a rilento il loro percorso in Eurolega e che sono unite da un solo comune denominatore: trovare una vittoria in cerca di continuità. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Come arrivano al match le due squadre—
L'Efes si presenta alla sfida contro i tedeschi non nel migliore dei modi. Ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, ed è reduce da ben tre sconfitte di fila. L'ultimo successo è stato strappato il 28 ottobre contro Parigi, in un match terminato 80-90. Non particolarmente meglio il Bayern Monaco, dato che ha vinto soltanto due partite in più rispetto ai greci, ma almeno non ha un record negativo. I tedeschi sono reduci da risultati altalenanti: hanno vinto tre delle ultime cinque, ma alla sfida di domani si presentano con una sconfitta per mano del Barcellona, che ha vinto 75-74.
I probabili quintetti di Anadolu Efes-Bayern Monaco—
Entrambe le squadre non sono reduci da momenti di forma esaltanti. Per questo, i quintetti potrebbero subire qualche modifica rispetto agli ultimi match.
Anadolu Efes: Cordinier, Smits, Osmani, Larkin, Weiler-Babb.
Bayern Monaco: Lucic, Mike, Da Silva, Dinwiddie, Obst.
