Bayern Monaco-Real Madrid, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 27 ottobre - 20:00

Domani alle 20:00 in Eurolega scendono in campo due squadre desiderose di riscatto. Da un lato ci sono i giganti del Real Madrid, che in stagione hanno collezionato 3 vittorie e 3 sconfitte, e dall'altro il Bayern Monaco, con uno degli storici peggiori di tutta la competizione. Sarà una sfida per misurare le ambizioni delle due squadre, senz'altro una partita da non perdere. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Il Real Madrid non ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi. La squadra di Scariolo sta faticando molto in Eurolega quest'anno, ma sta facendo invece la voce grossa nel campionato locale. Infatti, alla sfida contro i tedeschi si presenta con due vittorie di fila strappate in ACB, ma con una sconfitta per mano del Maccabi Tel Aviv.

Il Bayern Monaco invece è già in difficoltà: non vince una partita dal 20 ottobre e approccia al match contro gli spagnoli con due sconfitte di fila tra Eurolega e BBL. In Eurolega ha vinto soltanto due partite su sei, contro Olimpia Milano e Stella Rossa. Riusciranno i tedeschi a riscattarsi contro la squadra di Scariolo?

I probabili quintetti di Bayern Monaco-Real Madrid — Il Bayern Monaco, date le sconfitte recenti, potrebbe cambiare qualche pedina nel suo quintetto di partenza, cercando di ricalibrare non solo la propria stagione ma anche il modo di stare sul parquet. Il Real Madrid, invece, nonostante qualche sconfitta di troppo per i suoi standard, potrebbe puntare sugli stessi che hanno giocato l'ultima sfida. O almeno, gran parte del quintetto proposto.

Real Madrid: Hezonja, Lyles, Tavares, Abalde, Maledon.

Bayern Monaco: Mike, Lucic, Kratzer, Obst, Jovic.

