EuroLega, Dubai-Partizan: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di casa punta a uno “showtime basketball” fatto di transizioni rapide, penetrazioni e tiri pesanti. Tuttavia, la mancanza di organizzazione difensiva appare un ostacolo significativo. Partizan, con maggiore esperienza e forza

Stefano Sorce 30 settembre - 11:45

Il debutto della nuova stagione di Eurolega mette subito in scena una sfida intrigante. Martedì 30 settembre 2025 alle ore 18:00, la Coca-Cola Arena di Dubai ospiterà il match tra BC Dubai e Partizan Belgrado, valido per la prima giornata. Due filosofie a confronto: gli emiratini, squadra nuova e offensiva, contro i serbi, collettivo rodato e fisicamente imponente. Vuoi vivere l’atmosfera della Coca-Cola Arena come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Dubai-Partizan GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Dubai-Partizan in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell’Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Dubai-Partizan in diretta live.

DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI - 19 SETTEMBRE: Kosta Kondic, #11, posa durante il Media Day EuroLeague 2025/2026 del Dubai Basketball il 19 settembre 2025 a Dubai, Emirati Arabi Uniti. (Foto di Jorge Ferrari/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — Dubai si presenta con una campagna acquisti scintillante, orientata soprattutto al potenziale offensivo. Giocatori come Dwayne Bacon e Dzanan Musa garantiscono talento e capacità di penetrazione, ma la difesa rimane un tallone d’Achille. Nelle recenti apparizioni in Supercoppa VTB, la squadra ha perso sia contro lo Zenit (103-107) che contro la Crvena Zvezda (80-82), subendo troppi punti e dimostrando scarsa coesione difensiva. Il pubblico di casa però potrà spingere i propri beniamini a mantenere un ritmo alto e spettacolare.

La formazione di Zeljko Obradovic parte con i favori del pronostico grazie all’esperienza e alla solidità di gruppo. Con giocatori versatili e atletici come Isaac Bonga, Jabari Parker e Sterling Brown, i serbi possono adattarsi a qualsiasi avversario. Inoltre, i lunghi Dylan Osetkowski e Tyrique Jones offrono mobilità e pericolosità dall’arco. Nelle amichevoli recenti, vittorie contro i Sydney Kings (93-90) e il PAOK (96-87) hanno confermato la buona mira dei tiratori.

I probabili quintetti base di Dubai-Partizan — Dubai: Andusic, Bacon, Kabengele, Kondic, Petrusev. Allenatore: Golemac.

Partizan: Jones, Osetkowski, Parker, Milton, Jones. Allenatore: Obradovic.