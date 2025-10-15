Fenerbahce-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire il prossimo match dei campioni in carica dell'EuroLega

Lorenzo Maria Napolitano 15 ottobre - 17:31

Domani alle 19:45 scendono in campo due squadre che hanno iniziato con il freno a mano tirato la loro stagione in EuroLega. Parliamo del Fenerbahce, campione in carica della competizione, ed il Bayern, che al momento ha vinto due partite ed ha rimediato altrettante sconfitte.

Con l'attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Dato che la stagione è iniziata da pochissime partite, è difficile tracciare già un momento di forma. Piuttosto, in questa sede, possiamo sfogliare i risultati con cui le due formazioni si presentano alla sfida di domani. Sarà senz'altro un'occasione per rialzare la testa, sia per il Fenerbahce, campione in carica ma attualmente al diciottesimo posto con una vittoria e ben tre sconfitte, che per il Bayern. I tedeschi, infatti, seppur con una vittoria in più rispetto ai turchi, occupano al momento la quattordicesima posizione ed hanno una differenza di punti fatti/subiti -16.

I probabili quintetti di Fenerbahce-Bayern Monaco — Fenerbahce: Colson, Jantunen, Birch, Hall, Wilbekin.

Bayern: Mike, Lucic, McCormack, Baldwin, Rathan-Mayes.