Eurolega, Fenerbahce-Lione: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Fenerbahce-Lione

Michele Massa 5 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 16:10)

Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre in campo alle ore 18:45 Fenerbahce contro Lione. I turchi cercano certezze, i francesi vogliono invece rialzarsi.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Il momento delle due squadre — Il Fenerbahçe e l’ASVEL si preparano a incrociare le armi nella prestigiosa arena dell’Eurolega, in un match che potrebbe avere un peso significativo per entrambe le squadre nella corsa alla classifica. A Istanbul, i turchi scenderanno in campo con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre i francesi cercheranno di sorprendere e di risollevarsi da una situazione di classifica complicata. Per l’ASVEL, infatti, questa sfida rappresenta un’occasione per lasciare le ultime posizioni e dimostrare di poter competere ad alto livello anche contro un avversario di caratura superiore.

Dando uno sguardo ai precedenti, il bilancio pende nettamente a favore del Fenerbahçe. Le due squadre si sono affrontate 12 volte in competizioni ufficiali: i turchi hanno ottenuto 10 vittorie, mentre l’ASVEL è riuscita a imporsi solo in 2 occasioni. Le statistiche mostrano anche una chiara differenza in termini offensivi: il Fenerbahçe segna in media 85,5 punti a partita, contro i 75,75 dei francesi, per una media complessiva di 161,25 punti totali per incontro.

L’ultimo duello tra le due formazioni risale al 13 marzo 2025, proprio sul parquet di Istanbul, e si è concluso con la vittoria del Fenerbahçe per 92-82. Un risultato che conferma la superiorità tecnica e atletica della squadra turca, ma che lascia comunque qualche speranza all’ASVEL, capace di restare in partita fino ai minuti finali.

