Ritorna il grande basket, ritorna l'EuroLega, ma soprattutto scendono in campo i campioni in carica. Domani scenderà in campo il Fenerbahce, per difendere il titolo guadagnato la scorsa stagione. L'avversario di turno sarà lo Stella Rossa e la palla a due è programmata alle 19.45.
Lo streaming live
EuroLega, Fenerbahce-Stella Rossa: diretta tv e streaming live del match
Fenerbahce-Stella Rossa, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—

Il momento di forma delle due squadre—
Dato che la stagione è appena cominciata è difficile delineare un vero e proprio momento di forma delle due squadre. Non c'è dubbio che il Fenerbahce, da campione in carica, avrà la voglia di difendere con le unghie e con i denti il titolo, vendendo cara la pelle. In Turchia ha iniziato il campionato con una vittoria convincente, mentre in EuroLega ha battuto il Paris ma ha perso contro lo Zalgiris 84-81. Dunque, al momento, ha soltanto due punti. Stesso discorso non si può fare per lo Stella Rossa, che da inizio stagione ancora non ha vinto una partita tra campionato locale ed EuroLega. Infatti, ha perso contro Olimpia Milano e Bayern.
Il possibile quintetto base di Ferbahce e Stella Rossa—
Fenerbahce: Jantunen, Biberovic, Bacot, Hail, Horton-Tucker.
Stella Rossa: Ojeleye, Nwora, Izundu, Milijenovic, Miller.
