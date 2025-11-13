Lione-Partizan, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Domani, 14 novembre, alle ore 20:00 Lione e Partizan si sfidano in occasione dell'undicesima giornata di Eurolega. La partita metterà di fronte due squadre in grande difficoltà in questo inizio di stagione: i francesi, infatti, occupano l'ultima posizione con due sole vittorie su dieci partite. I serbi, invece, sono leggermente più in alto, ma si presentano comunque al match con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365 . Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Un’occasione perfetta per godersi Lione-Partizan ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Eurolega in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

Il Lione è senza dubbio tra le squadre più in difficoltà in questa Eurolega, oltre ad essere tra le rose meno attrezzate in quello che è il massimo livello del basket europeo. L'ultima vittoria risale al 23 ottobre, quasi un mese fa, in occasione della sfida contro Dubai, vinta 85-79. Il Partizan dal canto suo si presenta, seppur con grande difficoltà, con una vittoria strappata contro il Monaco, che ha interrotto la serie negativa della squadra serba. Oltre ad essere accomunate da un brutto inizio stagione, l'altro comune denominatore è una grande voglia di vincere per provare a risalire la classifica, superando gradino dopo gradino le posizioni più basse.