Lione-Virtus Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 19:03)

Gli avversari della Virtus Bologna parlano ancora francese: dopo aver battuto il Monaco, domani 17 ottobre la squadra emiliana affronterà il Lione. La palla a due è fissata alle ore 20:00 e sarà un match imperdibile per tutti gli appassionati di EuroLega. Guarda ora Lione-Virtus Bologna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Sia la Virtus Bologna che il Lione non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione di EuroLega. La squadra emiliana ha conquistato due vittorie ed ha rimediato due sconfitte, a causa soprattuto di qualche black-out difensivo costato caro. Il Lione, invece, naviga a vista nella parte più bassa della classifica. Vero che la stagione è iniziata soltanto da quattro giornate, ma se i francesi non riusciranno a invertire questo trend negativo (1 vittoria e 3 sconfitte) rischiano seriamente di compromettere sin da subito gli obiettivi stagionali.

I probabili quintetti di Lione-Virtus Bologna — La Virtus Bologna ha vinto e convinto nell'ultima partita giocata contro il Monaco e molto probabilmente coach Ivanovic riproporrà gran parte del quintetto sceso in campo il 15 ottobre. Il Lione, invece, potrebbe cambiare qualche pedina nel suo scacchiere cercando di invertire il suo trend negativo, cercando il guizzo vincente da parte di chi ha avuto meno minutaggio fino ad oggi.

Lione: Jackson, Ajinca, Seljaas, Watson, Massa.

Virtus Bologna: Edwards, Pajola, Smailagic, Akele, Jallow.

