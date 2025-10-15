Scopri dove seguire la prossima giornata di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 21:02)

La prossima giornata di EuroLega offre diverse match interessanti: giunti alla quarta giornata, Maccabi Tel Aviv e Olympiakos giocheranno per rialzare la testa dopo un inizio con il freno a mano tirato. La palla a due è prevista domani alle 21:00 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Maccabi Tel Aviv-Olympiakos, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Dato che la stagione è iniziata da appena tre giornate, con la quarta in corso, è difficile già tracciare un vero e proprio momento di forma. Piuttosto, in questa sede, possiamo sfogliare i risultati con cui le due squadre si presentano alla sfida: il Maccabi Tel Aviv è decisamente tra le squadre ad aver iniziato la stagione nel peggiore dei modi, dato che è penultima ed ha strappato un solo successo, rimediando tre sconfitte. L'Olympiakos, dal canto suo, ha vinto soltanto una partita in più, ma questa vittoria gli permette di sedere momentaneamente in decima posizione, grazie anche ad una buona differenza punti fatti/subiti.

I probabili quintetti di Maccabi Tel Aviv-Olympiakos — Maccabi Tel Aviv: Brissett, Hoard, Sorkin, Walker, Biatt.

Olympiakos: Vezenkov, Ward, Milutinov, Ntilikina, Dorsey.