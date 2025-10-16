Monaco-Valencia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Puoi seguire la partita in streaming e diretta tv su Bet365: ecco una guida completa per prepararti ad una delle sfide più avvincenti della prossima giornata di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre - 17:18

L'EuroLega è iniziata da poco ma le emozioni regalate sono già parecchie. Uno dei match più entusiasmanti della prossima giornata di campionato è quello tra Monaco e Valencia, in programma domani 17 ottobre alle 19:30. Sono due squadre che fanno dell'intensità il loro grande punto di forza e che, siamo certi, regaleranno spettacolo. Guarda ora Monaco-Valencia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — I francesi del Monaco hanno strappato due vittorie nelle prime quattro giornate di EuroLega, e visto che il basket non conosce pareggi ha rimediato altrettante sconfitte. Alla sfida contro il Valencia ci arriva con una sconfitta da riscattare, quella subita il 15 ottobre dalla Virtus Bologna 77-73.

Il Valencia, dal canto suo, ha ottenuto gli stessi risultati: due vittorie e due sconfitte. Una delle differenze più significative tra le due squadre, però, è rintracciabile nella differenza punti segnati/subiti. Infatti, mentre il Monaco ha una differenza +16, gli spagnoli sono in passivo di -1, per via di tanti punti subiti in più. Sarà questo un aspetto su cui si dovrà concentrato il club spagnolo per questa delicata sfida.

I probabili quintetti di Monaco-Valencia — Monaco e Valencia devono macinare punti, mettere fieno in cascina come si dice in gergo. Per questo i due allenatori non stravolgeranno i quintetti visti negli ultimi appuntamenti. Probabilmente ci saranno leggeri cambi, qualche pedina nello scacchiere verrà mossa, ma dato che parliamo di due squadre con roster profondi senz'altro sarà l'occasione per vedere in campo due squadre che daranno battaglia.

Valencia: Puerto, Moore, Sako, Pradilla, Thompson.

Monaco: Strazel, Diallo, Theis, James, Mirotic.

