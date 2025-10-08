Scopri dove seguire il fascino dell'EuroLega e dell'avvincente match tra Olimpia Milano e Monaco.

Lorenzo Maria Napolitano 8 ottobre - 11:31

Ritorna il fascino del grande basket, ritorna la EuroLega. Domani avrà inizio la terza giornata della competizione ed uno dei match più affascinanti è quello tra Olimpia Milano e Monaco, due squadre che hanno guadagnato gli stessi punti dopo le prime due giornate. La palla a due è programmata alle 20:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Olimpia Milano-Monaco, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — La stagione sportiva di basket è iniziata da troppo poco tempo per delineare un vero e proprio momento di forma. Ciò che si può fare e sfogliare i primi risultati di ogni squadra: in tal senso, non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell'Olimpia Milano. Nel campionato italiano ha rimediato una sconfitta all'esordio, e in EuroLega conta due punti in due partite. Monaco, invece, conta due punti racimolati in due partite sia in patria che in Europa. Niente di preoccupante, dato che siamo soltanto all'inizio.

I possibili quintetti base di Olimpia Milano-Monaco — Olimpia Milano: Guduric, Leday, Booker, Mannion, Bolmaro.

Monaco: Blossomgame, Tarpey, Hayes, James, Okobo.