Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos: la partita in streaming gratis

Stefano Sorce 13 novembre - 19:38

L'Eurolega torna a Milano, venerdì 14 novembre alle ore 20,30, per una notte dal peso specifico enorme. L'Olimpia ospita l'Olympiacos, una delle squadre più complete e continue degli ultimi anni in Europa, in quella che sarà la quinta partita interna della stagione.

Il momento delle due squadre — Milano arriva alla sfida forte di un momento positivo, con tre vittorie consecutive, contro Paris Basketball, Anadolu Efes e Asvel, che hanno riportato l’equilibrio nel bilancio stagionale e ridato fiducia a un gruppo che ora si prepara a un periodo complicatissimo. Dopo la gara con l’Olympiacos, infatti, il calendario non farà sconti: settimana prossima arriverà l’Hapoel Tel Aviv, attuale capolista, mentre subito dopo l’Olimpia sarà di scena contro il Maccabi. Un trittico di impegni che potrebbe pesare molto in ottica classifica. Contro l’Asvel, Milano ha dovuto far fronte a rotazioni ridotte senza che questo impedisse di portare a casa la vittoria. Ma l’Olympiacos è un altro pianeta in termini di durezza, qualità e capacità di colpire ogni minima distrazione.

Da anni l’Olympiacos è sinonimo di stabilità e altissimo rendimento. Non manca alle Final Four dal 2021, e anche in questa stagione si presenta con un organico profondissimo. Tra gli esterni spicca Thomas Walkup, difensore élite e uomo squadra, sempre prezioso in regia e nella gestione dei possessi chiave. Accanto a lui c’è Tyler Dorsey, una delle principali bocche da fuoco dei greci, capace di realizzare oltre 16 punti di media e con un passato tra NBA e Fenerbahçe. La rotazione è resa ancor più versatile dalla presenza dell’ex Knicks Frank Ntilikina, giocatore fisicamente dominante e prezioso su entrambe le metà campo. A completare il reparto troviamo Saben Lee, Larentzakis e la possibilità, tipica di Bartzokas, di schierare “grandi” come Evan Fournier o Shaquille McKissic anche in ruoli di guardia, aumentando così la pericolosità offensiva e la resistenza difensiva.

I probabili quintetti base di Milano-Olympiakos — Milano: Ellis, Brooks, Nebo, Ricci, Bolmaro. Coach: Poeta.

Olympiakos: Dorsey, Walkup, Milutinov, Vezenkov, Fournier. Coach: Bartzokas.

