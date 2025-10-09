Olympiakos-Dubai, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire uno dei match più interessanti della terza giornata di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 20:32)

Ritorna il fascino della EuroLega, il torneo di basket più competitivo d'Europa. La stagione è iniziata da sole due giornate, ma già il calendario della terza è ricco di partite da non perdere. Tra questi, uno dei più interessanti è quello tra Olympiakos e Dubai. La palla a due è fissata a domani, ore 20:15. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Dato che la stagione è iniziata da molto poco, non è possibile delineare un vero e proprio momento di forma delle squadre prese in esame. Tuttavia, si può sfogliare lo storico di partite fino a questo momento: in EuroLega l'Olympiakos ha raccolto soltanto due punti in due partite, vincendo contro il Baskonia, ma perdendo 89-77 contro il Real Madrid. In Grecia, invece, ha offerto una grande prestazione contro il Marousi. Anche Dubai ha rimediato una sconfitta ed ha vinto una sfida in EuroLega. Ma ha recentemente dato grande prova di forza in Aba League contro lo Split, vincendo 92-58.

I possibili quintetti di Olympiakos e Dubai — Olympiakos: Vezenkov, Ward, Milutinov, Walkup, Dorsey.

Dubai: Bacon, Bertans, Kamenjas, Wright, Prepetic.