Eurolega, Panathinaikos-Lione: diretta tv e streaming LIVE del match

Nonostante i bookmaker diano i greci nettamente favoriti, la palla a due dirà se il divario è davvero così grande.

Stefano Sorce 14 ottobre - 16:25

Il 15 ottobre 2025 alle ore 20:15, il palcoscenico dell'Eurolega accoglie un'altra sfida di grande fascino: Panathinaikos contro Asvel Lione-Villeurbanne. In palio ci sono punti pesanti che potrebbero incidere sulla classifica e sugli obiettivi stagionali delle due formazioni. Il Panathinaikos punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre l'Asvel cerca ossigeno dopo un avvio complicato.

Dove vedere Panathinaikos-Lione in diretta TV e in streaming LIVE

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 9 OTTOBRE 2025: Juancho Hernangómez, numero 41 del Panathinaikos AKTOR Atene, in azione durante la partita della stagione regolare di Eurolega (3ª giornata) tra Baskonia Vitoria-Gasteiz e Panathinaikos AKTOR Atene, disputata alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz. (Foto di Aitor Arrizabalaga/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Panathinaikos arriva alla sfida dopo due vittorie nelle ultime tre partite, ma l’ultima uscita si è conclusa con una sconfitta che ha lasciato qualche interrogativo. I biancoverdi, spinti dal calore dell’OAKA, cercano continuità e una prova convincente, soprattutto sotto il profilo difensivo. La squadra greca è partita tra le favorite di questa stagione di Eurolega, ma finora non ha espresso tutto il proprio potenziale. Nella scorsa settimana ha superato con fatica una Baskonia modesta (86-84), confermando problemi di equilibrio e una certa fragilità nei rimbalzi difensivi. Anche l’inserimento della nuova stella Shorts procede a rilento: talento indiscutibile, ma ancora fuori dagli schemi del gruppo. Se i greci riusciranno a correggere questi difetti, per gli avversari sarà davvero difficile tenerli a bada.

Dall’altra parte, l’Asvel Lione-Villeurbanne arriva ad Atene con un ruolino altalenante: una sequenza di vittorie e sconfitte che fotografa perfettamente il momento del club. Nell’ultimo turno, la formazione francese ha ceduto di misura a Valencia (77-80), ma ha mostrato segnali incoraggianti sul piano dell’intensità. La squadra allenata da Poupet sa di non avere la stessa profondità del roster greco, ma può contare sull’esperienza di veterani come De Colo, Jackson e Heurtel, capaci di accendere la partita in qualsiasi momento. Pur faticando in attacco (uno dei peggiori rating offensivi della lega), l’ASVEL resta un gruppo combattivo, capace di rendere la vita difficile a chiunque — soprattutto se riesce a imporre ritmo e aggressività.

I probabili quintetti base di Panathinaikos-Lione — Panathinaikos: Hernangomez, Osman, Holmes, Shorts, Grant. Coach: Ataman.

Lione: Jackson, Watson, Massa, Seljaas, Ndiaye. Coach: Poupet.