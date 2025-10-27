Scopri come seguire la gara Panathinaikos-Maccabi in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 27 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 16:47)

Martedì 28 ottobre di Eurolega con la sfida tra Panathinaikos e Maccabi. Obiettivo muovere la classifica e diventare tra le protagoniste del torneo. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Panathinaikos-Maccabi IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Panathinaikos-Maccabi in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell'Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Panathinaikos-Maccabi” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Panathinaikos e il Maccabi Tel Aviv arrivano a questa sfida da posizioni molto diverse in classifica. I greci si trovano in settima posizione e sono pienamente in corsa per un posto nei playoff, mentre gli israeliani occupano il diciassettesimo posto e puntano a risalire per migliorare una situazione finora complicata. Si tratta dunque di una partita importante per entrambe le squadre: il Panathinaikos vuole consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, mentre il Maccabi cercherà di allontanarsi dalle zone basse e ritrovare fiducia.

Per quanto riguarda i precedenti ufficiali tra le due formazioni, le statistiche raccontano di un confronto molto equilibrato. Le squadre si sono affrontate 35 volte e il bilancio è quasi in perfetta parità: 18 vittorie per il Panathinaikos e 17 per il Maccabi, considerando anche eventuali tempi supplementari.

Dal punto di vista offensivo, i greci segnano in media 81,46 punti a partita, mentre gli israeliani ne realizzano 80,31. La media complessiva dei punti per incontro è di 161,77, a testimonianza di sfide spesso combattute e dal punteggio piuttosto alto.

L’ultimo confronto diretto si è giocato il 26 marzo 2025 sul parquet del Maccabi Tel Aviv, con il Panathinaikos che si è imposto in trasferta con il punteggio di 99 a 92.

Non perdere l’occasione diseguire Panathinaikos-Maccabi in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'Eurolega.