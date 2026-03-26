Panathinaikos e Monaco si affrontano il 27 marzo 2026 alle 20:15 in una sfida chiave per i playoff

Stefano Sorce 26 marzo - 19:04

Ci sono partite che sembrano regular season solo sulla carta, e poi c’è Panathinaikos-Monaco. All’OAKA di Atene, venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:15, si gioca una sfida che vale posizione, fiducia e direzione in vista dei playoff. Non è solo una gara: è uno scontro diretto tra due squadre arrivate allo stesso punto del percorso, con lo stesso record (19-14) e con lo stesso obiettivo.

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Momento Panathinaikos — Il Panathinaikos arriva a questa sfida nel miglior momento della sua stagione. Le tre vittorie consecutive non sono solo un dato numerico, ma raccontano una squadra che ha ritrovato fiducia e soprattutto continuità nei possessi. Il successo in trasferta contro Dubai, chiuso oltre i 100 punti, ha mostrato un attacco più fluido e una maggiore sicurezza nei momenti caldi. In casa, poi, il rendimento cambia completamente. All’OAKA il Panathinaikos gioca con un’intensità diversa, spinta da un pubblico che incide davvero sull’inerzia della partita. Il vero segnale positivo è la crescita mentale: meno blackout, più gestione. Arriva quindi a questo match con fiducia alta e con la sensazione di poter controllare i ritmi.

Momento Monaco — Il Monaco si presenta ad Atene con un momento altrettanto solido, ma costruito in modo diverso. Anche qui parliamo di tre vittorie consecutive, con l’ultima contro l’Olimpia Milano che ha confermato la qualità offensiva della squadra. Quando il Monaco trova ritmo, diventa una delle squadre più difficili da contenere in Eurolega. La differenza rispetto al Panathinaikos sta nella natura del gioco: i monegaschi vivono di strappi, di accelerazioni, di talento individuale. Questo li rende molto pericolosi, ma anche più esposti a cali se la partita si sporca o rallenta. In trasferta, inoltre, il rendimento è meno stabile rispetto alle gare interne. Per questo motivo, la vera sfida sarà reggere l’impatto iniziale dell’OAKA senza perdere lucidità.

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