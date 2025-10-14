Scopri dove seguire la prossima giornata di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 14 ottobre - 20:16

La prossima giornata di EuroLega offre diverse partite interessanti: tra queste, una delle più avvincenti è quella tra Paris e Baskonia, due squadre che hanno iniziato la stagione in modo diametralmente opposto. La palla a due è programmata domani alle 20:45 e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Paris-Baskonia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il massimo campionato di basket europeo legato alla palla a spicchi è iniziato da poco per evidenziare già un momento di forma. Ciò che possiamo fare in questa sede, infatti, è sfogliare i risultati con cui le due formazioni approcciano alla sfida. Il Paris ha perso all'esordio in EuroLega, ma ha vinto le altre due sfide ed infatti conta quattro punti in classifica. Il Baskonia, invece, ne ha perse ben tre su tre ed è l'unica squadra a non aver vinto neanche una partita in stagione. Sarà questa l'occasione per riscattare e rilanciarsi in classifica?

Visualizza questo post su Instagram

I possibili quintetti di Paris e Baskonia — Paris: Hommes, M'Baye, Faye, Hifi, Morgan.

Baskonia: Forrest, Sedekerskis, Diakite, Diallo, Nowell.