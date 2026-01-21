derbyderbyderby streaming Eurolega, Paris-Dubai: diretta tv e streaming live del match

Sfida cruciale per la parte bassa della classifica di Eurolega tra Paris e Dubai, in programma mercoledì 22 gennaio alle 21:00 in Francia, valida per la 23ª giornata. Un match che, pur non coinvolgendo squadre in corsa per i playoff, assume un peso specifico elevato in ottica orgoglio, crescita e costruzione del futuro.

Dove vedere Paris-Dubai in diretta TV e streaming gratis

    • Il momento delle due squadre

    La stagione di Paris si sta rivelando particolarmente complessa. La squadra francese occupa il diciassettesimo posto in classifica con appena sette vittorie conquistate e ben quindici sconfitte. Il rendimento recente non lascia spazio all’ottimismo: due ko consecutivi contro Monaco e Valencia hanno evidenziato difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva e nella gestione dei momenti chiave delle partite. In casa, però, Paris ha spesso mostrato un volto più competitivo e proverà a sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e continuità.

    Dubai si presenta con una classifica leggermente migliore ma comunque distante dalle posizioni che contano. Con un bilancio di 10 vittorie e 13 sconfitte, la squadra mediorientale non è riuscita a dare seguito a qualche buon risultato ottenuto nel corso della stagione. Il trend recente è negativo: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e due sconfitte consecutive che hanno rallentato ogni tentativo di risalita. La trasferta francese rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni della squadra nel prosieguo della stagione.

    I probabili quintetti di Paris-Dubai

    Paris e Dubai dovrebbero affidarsi ai giocatori di maggiore esperienza e talento offensivo per cercare di indirizzare la gara sin dalle prime battute.

    Paris: M'Baye, Stevens, Faye, Rhoden, Hifi

    Dubai: Bacon, Kabengele, Petrusev, Prepelic, Wright

