Non perdere Paris-Dubai: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 21:02)

Sfida cruciale per la parte bassa della classifica di Eurolega tra Paris e Dubai, in programma mercoledì 22 gennaio alle 21:00 in Francia, valida per la 23ª giornata. Un match che, pur non coinvolgendo squadre in corsa per i playoff, assume un peso specifico elevato in ottica orgoglio, crescita e costruzione del futuro.

Hai tre possibilità per vedere Paris-Dubai in streaming gratis

Dove vedere Paris-Dubai in diretta TV e streaming gratis — Paris-Dubai Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Paris-Dubai sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — La stagione di Paris si sta rivelando particolarmente complessa. La squadra francese occupa il diciassettesimo posto in classifica con appena sette vittorie conquistate e ben quindici sconfitte. Il rendimento recente non lascia spazio all’ottimismo: due ko consecutivi contro Monaco e Valencia hanno evidenziato difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva e nella gestione dei momenti chiave delle partite. In casa, però, Paris ha spesso mostrato un volto più competitivo e proverà a sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e continuità.

Dubai si presenta con una classifica leggermente migliore ma comunque distante dalle posizioni che contano. Con un bilancio di 10 vittorie e 13 sconfitte, la squadra mediorientale non è riuscita a dare seguito a qualche buon risultato ottenuto nel corso della stagione. Il trend recente è negativo: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e due sconfitte consecutive che hanno rallentato ogni tentativo di risalita. La trasferta francese rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni della squadra nel prosieguo della stagione.

I probabili quintetti di Paris-Dubai — Paris e Dubai dovrebbero affidarsi ai giocatori di maggiore esperienza e talento offensivo per cercare di indirizzare la gara sin dalle prime battute.

Paris: M'Baye, Stevens, Faye, Rhoden, Hifi

Dubai: Bacon, Kabengele, Petrusev, Prepelic, Wright