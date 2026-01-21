Sfida cruciale per la parte bassa della classifica di Eurolega tra Paris e Dubai, in programma mercoledì 22 gennaio alle 21:00 in Francia, valida per la 23ª giornata. Un match che, pur non coinvolgendo squadre in corsa per i playoff, assume un peso specifico elevato in ottica orgoglio, crescita e costruzione del futuro.
Lo streaming live
Eurolega, Paris-Dubai: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Paris-Dubai in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Paris-Dubai sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Paris-Dubai in diretta TV e streaming gratis—
Paris-Dubai Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La stagione di Paris si sta rivelando particolarmente complessa. La squadra francese occupa il diciassettesimo posto in classifica con appena sette vittorie conquistate e ben quindici sconfitte. Il rendimento recente non lascia spazio all’ottimismo: due ko consecutivi contro Monaco e Valencia hanno evidenziato difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva e nella gestione dei momenti chiave delle partite. In casa, però, Paris ha spesso mostrato un volto più competitivo e proverà a sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e continuità.
Dubai si presenta con una classifica leggermente migliore ma comunque distante dalle posizioni che contano. Con un bilancio di 10 vittorie e 13 sconfitte, la squadra mediorientale non è riuscita a dare seguito a qualche buon risultato ottenuto nel corso della stagione. Il trend recente è negativo: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e due sconfitte consecutive che hanno rallentato ogni tentativo di risalita. La trasferta francese rappresenta un banco di prova importante per capire le reali ambizioni della squadra nel prosieguo della stagione.
I probabili quintetti di Paris-Dubai—
Paris e Dubai dovrebbero affidarsi ai giocatori di maggiore esperienza e talento offensivo per cercare di indirizzare la gara sin dalle prime battute.
Paris: M'Baye, Stevens, Faye, Rhoden, Hifi
Dubai: Bacon, Kabengele, Petrusev, Prepelic, Wright
© RIPRODUZIONE RISERVATA