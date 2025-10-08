Paris-Virtus Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano le due squadre alla sfida

Dato che la stagione è iniziata da poco, appena due giornate, è difficile indicare un preciso momento di forma. Ciò che si può fare in questa sede è sfogliare i primi risultati di entrambe le formazioni. In classifica, Virtus Bologna e Paris contano gli stessi punti, dato che hanno vinto soltanto una sfida su due. Questo match sarà importante per misurare le ambizioni di entrambe le squadre in ambito europeo.