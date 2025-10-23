Eurolega, Partizan-Paris: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Partizan-Paris in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 23 ottobre - 12:53

Venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 nella serata di Eurolega spazio anche a Partizan-Paris. Una sfida molto equlibrata, i padroni di casa puntano alla vittoria grazie anche al supporto dei loro caldissimi tifosi, che hanno registrato l'ennesimo sold-out stagionale. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Partizan-Paris IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Partizan-Paris in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell'Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Partizan-Paris” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Le squadre KK Partizan e Parigi si sono affrontate complessivamente tre volte nelle competizioni ufficiali, dando vita a sfide sempre combattute e spettacolari. Nei confronti diretti, il KK Partizan ha avuto la meglio in due occasioni, mentre il Parigi Basket è riuscito a imporsi una sola volta, segno di una rivalità giovane ma già ricca di intensità.

Dal punto di vista offensivo, le statistiche mostrano un sostanziale equilibrio tra le due formazioni: il Partizan segna in media 82 punti a partita, mentre Parigi si mantiene a quota 81, numeri che confermano la parità di valori tecnici tra i roster. Sommando tutti i confronti, il computo totale dei punti è di 246 per i serbi contro 242 per i francesi, una differenza minima che racconta meglio di ogni altra cosa quanto queste partite siano state decise dai dettagli.

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 22 gennaio 2025 e ha visto il KK Partizan imporsi con il punteggio di 92-86, al termine di un match intenso e ricco di emozioni. Una vittoria che ha ribadito la solidità del gruppo serbo e la sua capacità di gestire i momenti chiave, ma che al tempo stesso ha confermato la competitività di Parigi, sempre pronta a mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate.

I probabili quintetti di Partizan-Paris — KK Partizan: Carlik Jones, Sterling Brown, Isaac Bonga, Jabari Parker, Tyrique Jones.

Paris Basketball: Nadir Hifi, Yakuba Ouattara, Jeremy Morgan, Amath M’Baye, Mouhamed Faye.

Non perdere l’occasione diseguire Partizan-Paris in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'Eurolega.