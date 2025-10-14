Real Madrid-Partizan, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La prossima giornata di EuroLega propone diversi match da non perdere: tra questi, la prossima sfida del Real Madrid, club iconico non solo a livello calcistico ma anche per quanto riguarda la palla a spicchi. La squadra della capitale scenderà in campo alle 20:45 contro il Partizan e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Il momento di forma delle due squadre—
Dato che la competizione è iniziata da appena tre giornate è difficile delineare già un momento di forma vero e proprio: in questa sede, infatti, possiamo piuttosto sfogliare i risultati con i quali le due squadre approcciano al match. Il Real Madrid ha ottenuto due vittorie e rimediato una sconfitta nelle prime tre, consolidandosi tra le prime posizioni grazie, soprattutto, ad una difesa solida. Il Partizan ha maturato gli stessi risultati, mettendo a segno più punti ma mettendone a segno decisamente di meno. Gli spagnoli ne hanno incassati 223, i serbi 254.
I possibili quintetti di Real Madrid e Partizan—
Real Madrid: Hezonja, Kramer, Tavares, Feliz, Deck.
Partizan: Parker, Bosnjakovic, Jones, Jones, Brown.
