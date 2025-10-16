Dove vedere Stella Rossa-Real Madrid in diretta TV e streaming live

Guida completa al big match di EuroLega: scopri dove seguire Stella Rossa-Real Madrid, le probabili formazioni ed il momento di forma delle due squadre

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 16:00)

La quinta giornata di EuroLega propone partite entusiasmanti: tra queste, quella tra Stella Rossa e Real Madrid, due squadre con alte ambizioni quest'anno. La palla a due è in programma domani, venerdì 17 ottobre, alle 19:00. Guarda ora Stella Rossa-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Il Real Madrid è tra le squadre che più hanno convinto in questo inizio di EuroLega. Gli spagnoli sono al momento secondi in classifica, con lo stesso numero di vittorie dello Zalgiris (primo), che vanta però una migliore differenza punti segnati/subiti. Al match il Real Madrid ci arriva reduce da una intensa partita contro il Partizan, terminata 93-86.

Lo Stella Rossa, invece, non è partito alla stessa velocità del Real Madrid, ma sta recuperando terreno. Al momento ha ottenuto due vittorie e rimediato due sconfitte, ma si prepara alla sfida contro gli spagnoli forte di una convincente vittoria contro la capolista dell'EuroLega, lo Zalgiris.

I probabili quintetti di Stella Rossa-Real Madrid — Il quintetto di Scariolo è tra i più completi dell'intera EuroLega, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Il Real Madrid, infatti, ha subito molti meno punti rispetto alle altre squadre che occupano zone di vertice. È questo il punto forte degli spagnoli. I serbi, invece, fanno della zona avanzata la loro arma segreta, grazie ad un atteggiamento offensivo che permette di arrivare facilmente a canestro.

Real Madrid: Kramer, Deck, Tavares, Okeke, Feliz. Coach: Scariolo S.

Stella Rossa: Nwora, Kalinic, Motiejunas, Miller, Moneke. Coach: Obradovic S.

