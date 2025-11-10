Eurolega, Valencia-Real Madrid: Diretta TV e streaming gratis

Valencia-Real Madrid (11/11/2025, ore 20:30): derby spagnolo di Eurolega alla Roig Arena. Analisi, contesto e streaming gratis di una sfida dal fascino europeo

Stefano Sorce 10 novembre - 17:15

Martedì 11 novembre 2025, alle 20:30, la Roig Arena di Valencia sarà teatro di un derby tutto spagnolo dal sapore speciale. Una sfida che non è mai una semplice partita di basket, ma un appuntamento di prestigio: Valencia-Real Madrid.

Dove vedere Valencia-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

Come arrivano le due squadre — Il Valencia Basket, dopo un inizio di stagione brillante, si trova ora in una fase di leggera flessione. I ragazzi di Álex Mumbrú arrivano al match con un bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte, reduci dalla battuta d’arresto in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas. Il gruppo valenciano ha costruito la propria identità su organizzazione difensiva e controllo del ritmo, ma nelle ultime settimane è emersa qualche difficoltà nel contenere gli avversari quando il gioco si fa rapido e fisico. In casa, però, la squadra si trasforma: il calore del pubblico e la spinta della Roig Arena rendono i “taronja” una formazione capace di mettere in difficoltà chiunque.

Dall’altra parte ci sarà un Real Madrid in grande fiducia, reduce dal successo nel Clasico contro il Barcellona (92-101), una vittoria che ha dato nuova linfa al gruppo di Chus Mateo. Le “Merengues” si presentano a Valencia con lo stesso record (5-4) ma con una sensazione completamente diversa: la squadra sembra aver ritrovato ritmo, fluidità offensiva e solidità mentale. La profondità della rosa, con giocatori come Tavares, Campazzo e Yabusele, rappresenta un’arma letale in una competizione lunga e logorante come l’Eurolega.

I probabili quintetti base di Valencia-Real Madrid — Valencia: Puerto, Pradilla, Reuvers, Badio, De Larrea. Coach : Mumbru.

Real Madrid:Abalde, Lyles, Tavares, Kramer, Campazzo. Coach: Mateo.

