Eurolega, Virtus Bologna-Paris: lo streaming gratuito della gara

Virtus Bologna-Paris si gioca il 31 marzo 2026 alle 20:45: analisi completa, stato di forma e quintetti Eurolega

Stefano Sorce 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 19:40)

Non è una partita che sposta la classifica, ma è una di quelle che può cambiare il finale di stagione. Virtus Bologna e Paris Basketball si affrontano il 31 marzo 2026 alle ore 20:45, nel recupero della 33ª giornata di Eurolega. Due squadre che arrivano male, con risultati negativi e poca continuità, ma con la necessità di dare un segnale. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIRTUS BOLOGNA-PARIS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Virtus è nel momento più complicato della sua stagione europea. Le sconfitte consecutive hanno tolto fiducia e l’ultimo ko contro Milano ha evidenziato soprattutto problemi difensivi. Quando il livello si alza, Bologna fatica a reggere l’urto e concede troppo.

Paris arriva in una situazione simile. Anche qui i risultati non stanno aiutando e la squadra ha mostrato più volte difficoltà a tenere il ritmo nelle partite più fisiche. Il potenziale offensivo c’è, ma manca continuità, soprattutto lontano da casa.

Probabili quintetti di Virtus Bologna-Paris — La Virtus dovrebbe partire con Hackett e Lundberg sugli esterni, con Belinelli e Shengelia a supporto e Mickey sotto canestro.

Paris risponde con Shorts in regia, Hifi e Ward sugli esterni, con Herrera e Kamagate nel reparto lunghi.

Virtus Bologna: Hackett, Lundberg, Belinelli, Shengelia, Mickey.

Paris: Shorts, Hifi, Ward, Herrera, Kamagate.