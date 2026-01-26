Eyupspor-Besiktas: dove vedere la Superlig in Streaming e in Tv

La Super Lig propone un confronto sulla carta sbilanciato ma ricco di insidie allo stadio Recep Tayyip Erdogan, dove l’Eyupspor ospita il Beşiktaş nel posticipo di lunedì. I padroni di casa lottano per uscire dalla zona bassa della classifica e cercano punti vitali per la salvezza, mentre le Aquile Nere puntano a consolidare la propria posizione europea e restare in scia alle prime. Il contesto suggerisce una gara in cui motivazioni e gestione del match peseranno quanto i valori tecnici.
Qui Eyupspor—
L’Eyupspor arriva alla sfida in un momento complicato, con risultati altalenanti che non hanno permesso di dare continuità al percorso. La squadra fatica soprattutto in fase offensiva e spesso è costretta a giocare partite di contenimento, cercando di restare compatta e colpire negli episodi. In casa il rendimento non è stato brillante, ma contro avversari di alto livello l’Eyupspor tende ad abbassare il baricentro e a puntare su una gara ordinata e prudente.
Qui Besiktas—
Il Beşiktaş si presenta in crescita, reduce da due vittorie consecutive che hanno rafforzato fiducia e solidità. La squadra di Sergen Yalçın sta trovando maggiore equilibrio tra possesso e verticalità, con una fase difensiva più affidabile rispetto a inizio stagione. In trasferta le Aquile Nere hanno dimostrato di saper gestire bene le partite, mantenendo un buon controllo del ritmo e concedendo poco, qualità fondamentali in un match che sulla carta le vede favorite.
Probabili formazioni—
Eyupspor (4-2-3-1): Yilmaz; Ulvan, Onguéné, Ortakaya, Yavuz; Taskin, Legowski; Gezek, Altunbas, Pintor; Bozok.
Besiktas (4-2-3-1): Destanoglu; Sazdagi, Djalo, Topcu, Yilmaz; K. Yilmaz, Kökçü; Rashica, Cerny, Toure; Abraham
