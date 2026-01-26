Eyupspor-Besiktas: dove vedere la Superlig in Streaming e in Tv

Eyupspor-Besiktas: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superlig su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 gennaio - 07:57

La Super Lig propone un confronto sulla carta sbilanciato ma ricco di insidie allo stadio Recep Tayyip Erdogan, dove l’Eyupspor ospita il Beşiktaş nel posticipo di lunedì. I padroni di casa lottano per uscire dalla zona bassa della classifica e cercano punti vitali per la salvezza, mentre le Aquile Nere puntano a consolidare la propria posizione europea e restare in scia alle prime. Il contesto suggerisce una gara in cui motivazioni e gestione del match peseranno quanto i valori tecnici.

Qui Eyupspor — L’Eyupspor arriva alla sfida in un momento complicato, con risultati altalenanti che non hanno permesso di dare continuità al percorso. La squadra fatica soprattutto in fase offensiva e spesso è costretta a giocare partite di contenimento, cercando di restare compatta e colpire negli episodi. In casa il rendimento non è stato brillante, ma contro avversari di alto livello l’Eyupspor tende ad abbassare il baricentro e a puntare su una gara ordinata e prudente.

Qui Besiktas — Il Beşiktaş si presenta in crescita, reduce da due vittorie consecutive che hanno rafforzato fiducia e solidità. La squadra di Sergen Yalçın sta trovando maggiore equilibrio tra possesso e verticalità, con una fase difensiva più affidabile rispetto a inizio stagione. In trasferta le Aquile Nere hanno dimostrato di saper gestire bene le partite, mantenendo un buon controllo del ritmo e concedendo poco, qualità fondamentali in un match che sulla carta le vede favorite.

Probabili formazioni — Eyupspor (4-2-3-1): Yilmaz; Ulvan, Onguéné, Ortakaya, Yavuz; Taskin, Legowski; Gezek, Altunbas, Pintor; Bozok.

Besiktas (4-2-3-1): Destanoglu; Sazdagi, Djalo, Topcu, Yilmaz; K. Yilmaz, Kökçü; Rashica, Cerny, Toure; Abraham

