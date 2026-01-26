derbyderbyderby streaming Eyupspor-Besiktas: dove vedere la Superlig in Streaming e in TV

Eyupspor-Besiktas: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superlig su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino 

La Super Lig propone un confronto sulla carta sbilanciato ma ricco di insidie allo stadio Recep Tayyip Erdogan, dove l’Eyupspor ospita il Beşiktaş nel posticipo di lunedì. I padroni di casa lottano per uscire dalla zona bassa della classifica e cercano punti vitali per la salvezza, mentre le Aquile Nere puntano a consolidare la propria posizione europea e restare in scia alle prime. Il contesto suggerisce una gara in cui motivazioni e gestione del match peseranno quanto i valori tecnici.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Eyupspor-Besiktas:

  • Guarda ora Eyupspor-Besiktas GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Eyupspor-Besiktas in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Eyupspor-Besiktas, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    EYUPSPOR BESIKTAS SUPERLIG  DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Eyupspor-Besiktas in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui Eyupspor

    —  

    L’Eyupspor arriva alla sfida in un momento complicato, con risultati altalenanti che non hanno permesso di dare continuità al percorso. La squadra fatica soprattutto in fase offensiva e spesso è costretta a giocare partite di contenimento, cercando di restare compatta e colpire negli episodi. In casa il rendimento non è stato brillante, ma contro avversari di alto livello l’Eyupspor tende ad abbassare il baricentro e a puntare su una gara ordinata e prudente.

    Qui Besiktas

    —  

    Il Beşiktaş si presenta in crescita, reduce da due vittorie consecutive che hanno rafforzato fiducia e solidità. La squadra di Sergen Yalçın sta trovando maggiore equilibrio tra possesso e verticalità, con una fase difensiva più affidabile rispetto a inizio stagione. In trasferta le Aquile Nere hanno dimostrato di saper gestire bene le partite, mantenendo un buon controllo del ritmo e concedendo poco, qualità fondamentali in un match che sulla carta le vede favorite.

    Probabili formazioni

    —  

    Eyupspor (4-2-3-1): Yilmaz; Ulvan, Onguéné, Ortakaya, Yavuz; Taskin, Legowski; Gezek, Altunbas, Pintor; Bozok.

    Besiktas (4-2-3-1): Destanoglu; Sazdagi, Djalo, Topcu, Yilmaz; K. Yilmaz, Kökçü; Rashica, Cerny, Toure; Abraham

