Falcons-Panthers live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Falcons-Panthers in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Il momento delle due squadre

Attualmente, i Panthers rappresentano l’unica vera alternativa ai Buccaneers nella corsa per il titolo divisionale, anche se la recente sconfitta contro i Saints ha ridimensionato un po’ le loro ambizioni. Questa battuta d’arresto ha certamente scosso la loro fiducia, ma non ha minato completamente le loro speranze di lottare fino alla fine. Dall’altra parte, i Falcons arrivano da una serie di quattro sconfitte consecutive, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro i Bills. Nonostante questo periodo negativo, nelle ultime due partite hanno mostrato segnali di ripresa, uscendo sconfitte di misura contro i Patriots e i Colts, in due sfide molto equilibrate.