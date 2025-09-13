Famalicao-Sporting: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I dati raccontano due filosofie opposte. I leoni di Lisbona dominano nelle statistiche offensive con 93 tiri complessivi e una produzione costante di occasioni. Gli ospiti invece, tirano meno in porta, ma vantano il miglior rendimento difensivo

Stefano Sorce 13 settembre - 11:27

Sabato 13 settembre alle ore 21.30, al Complexo Desportivo FC Famalicao andrà in scena uno dei match più intriganti della quinta giornata di Liga Portugal. Da una parte una squadra, il Famalicao, che finora ha costruito la propria identità sulla solidità difensiva, dall’altra lo Sporting Lisbona, formazione capace di segnare a raffica e di mantenere altissimo il ritmo offensivo.

Dove vedere Famalicao-Sporting in diretta TV e in streaming LIVE — Il match di oggi, sabato 13 settembre, tra Famalicao-Sporting in programma alle ore 21.30 sarà visibile su Dazn e sull'applicazione in streaming.

Il momento delle due squadre — Il Famalicao arriva all’appuntamento da imbattuto: tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare, senza aver ancora incassato un solo gol. Una partenza sorprendente, che ha proiettato i biancoblu al secondo posto in classifica. Nell’ultimo turno, la vittoria contro l’AVS ha messo in evidenza ancora una volta la compattezza del gruppo e le giocate decisive di Sorriso, eletto migliore in campo.

Lo Sporting, invece, occupa la quarta posizione con nove punti, frutto di tre successi e una sconfitta. La squadra di Rui Borges si distingue per la forza d’urto: 13 gol realizzati in appena quattro gare, con una media superiore a tre reti a partita. Tuttavia, qualche distrazione dietro è costata già il primo ko stagionale, contro il Porto.

Le probabili formazioni di Famalicao-Sporting — Famalicao (4-2-3-1): Carevic, Pinheiro, Ba, De Haas, Pedro Bondo, Van de Looi, De Amorim, Gil Dias, Sa, Sorriso, Elisor. Allenatore: Oliveira.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Mangas, Hjulmand, Kochorashvili, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez. Allenatore: Rui Borges.

Il Famalicao di Oliveira dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta spazio a Carevic, davanti a lui la linea difensiva composta da Pinheiro, Ba, De Haas e Pedro Bondo. In mezzo al campo attenzione a Tom Van de Looi, ex Brescia, affiancato da De Amorim. Sulla trequarti Gil Dias, con un passato alla Fiorentina, agirà insieme a Sa e all’ottimo Sorriso, mentre Elisor sarà il terminale offensivo.

Lo Sporting Lisbona di Rui Borges risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali ci sarà Silva, protetto da Fresneda, Debast, Inacio e Mangas. In cabina di regia Hjulmand e Kochorashvili garantiranno equilibrio e interdizione, mentre dietro la punta Suarez agirà il trio formato da Catamo, Trincao e Pedro Gonçalves, pronto a mettere in difficoltà la difesa avversaria.