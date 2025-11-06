Farul Constanta-Botosani: dove vedere la Liga rumena in TV e in Streaming

Farul Constanta-Botosani, sedicesima giornata di Liga rumena: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:09)

Venerdì sera, allo Stadionul Viitorul, il Farul Constanța riceve un Botoșani in piena corsa per la vetta della SuperLiga rumena. Calcio d’inizio alle 19:30. Scopri come seguire la sfida di Liga rumena Farul Constanta-Botosani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Farul Constanta — Il Farul vive un buon momento. Dopo il netto 3-0 contro il Csikszereda, i ragazzi di Hagi hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva e ritrovato fiducia.In casa restano un avversario temibile: cinque risultati utili consecutivi davanti ai propri tifosi e una media di 1,4 gol a partita.

La difesa ha ritrovato compattezza (solo un gol subito nelle ultime due gare), mentre in avanti Grigoryan, Isfan e Tanasa si stanno rivelando armi imprevedibili, anche se manca ancora un vero bomber capace di chiudere i match.

Qui Botosani — La squadra di Leontin Grozavu si presenta da capolista (32 punti) e non conosce sconfitta da dieci partite. Nell’ultimo turno ha però rallentato, con uno 0-0 sul campo del Petrolul Ploiești, mostrando qualche difficoltà a finalizzare.

Il Botoșani resta però solido, organizzato e tremendamente efficace in contropiede. In trasferta è imbattuto da cinque gare, con una difesa tra le migliori del campionato (0,7 gol subiti di media).Ongenda resta il faro della manovra, mentre Kovtalyuk e Mailat formano una coppia d’attacco in grande forma.

Farul Constanta-Botosani, probabili formazioni — Farul Constanța (4-3-3): Buzbuchi; Sirbu, Larie, Tîru, Ganea; Vînă, Ramalho, Rădăslăvescu; Grigoryan, Isfan, Tanasa.

Botoșani (4-2-3-1): Anestis; Friday, Miron, Pape Diaw, Creț; Bordeianu, Petro; Mailat, Ongenda, Mitrov; Kovtalyuk.

