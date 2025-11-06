derbyderbyderby streaming Farul Constanta-Botosani: dove vedere la Liga rumena in TV e in Streaming

Farul Constanta-Botosani, sedicesima giornata di Liga rumena: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venerdì sera, allo Stadionul Viitorul, il Farul Constanța riceve un Botoșani in piena corsa per la vetta della SuperLiga rumena. Calcio d’inizio alle 19:30. Scopri come seguire la sfida di Liga rumena Farul Constanta-Botosani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

FARUL CONSTANTA BOTOSANI DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Farul Constanta-Botosani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Farul Constanta-Botosani” nella sezione Live Streaming.

    • Qui Farul Constanta

    Il Farul vive un buon momento. Dopo il netto 3-0 contro il Csikszereda, i ragazzi di Hagi hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva e ritrovato fiducia.In casa restano un avversario temibile: cinque risultati utili consecutivi davanti ai propri tifosi e una media di 1,4 gol a partita.

    La difesa ha ritrovato compattezza (solo un gol subito nelle ultime due gare), mentre in avanti Grigoryan, Isfan e Tanasa si stanno rivelando armi imprevedibili, anche se manca ancora un vero bomber capace di chiudere i match.

    Qui Botosani

    La squadra di Leontin Grozavu si presenta da capolista (32 punti) e non conosce sconfitta da dieci partite. Nell’ultimo turno ha però rallentato, con uno 0-0 sul campo del Petrolul Ploiești, mostrando qualche difficoltà a finalizzare.

    Il Botoșani resta però solido, organizzato e tremendamente efficace in contropiede. In trasferta è imbattuto da cinque gare, con una difesa tra le migliori del campionato (0,7 gol subiti di media).Ongenda resta il faro della manovra, mentre Kovtalyuk e Mailat formano una coppia d’attacco in grande forma.

    Farul Constanta-Botosani, probabili formazioni

    Farul Constanța (4-3-3): Buzbuchi; Sirbu, Larie, Tîru, Ganea; Vînă, Ramalho, Rădăslăvescu; Grigoryan, Isfan, Tanasa.

    Botoșani (4-2-3-1): Anestis; Friday, Miron, Pape Diaw, Creț; Bordeianu, Petro; Mailat, Ongenda, Mitrov; Kovtalyuk.

    Non perderti la Liga rumena: segui LIVE Farul Constanta-Botosani, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

