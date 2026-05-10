Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20:00, l’FCSB ospiterà l’AFC Unirea Slobozia all’Arena Nationala in una sfida che, almeno sulla carta, sembra sorridere nettamente ai padroni di casa. L’FCSB arriva all’appuntamento da capolista della SuperLiga rumena e con numeri offensivi che confermano la qualità della rosa guidata da Lucian Filip. Nonostante la recente sconfitta contro il Csikszereda, la squadra di Bucarest continua a dominare statisticamente quasi tutte le partite, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove sono arrivate tre vittorie consecutive. L’Unirea Slobozia invece si presenta nella capitale con un obiettivo completamente diverso: resistere, restare dentro la partita il più a lungo possibile e provare a sfruttare eventuali spazi lasciati dalla squadra di casa. Il pareggio per 2-2 contro l’Hermannstadt ha mostrato ancora una volta una squadra generosa offensivamente ma molto fragile quando costretta a difendere a lungo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FCSB-UNIREA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’FCSB

L’FCSB continua a essere una delle squadre più complete del campionato. Nelle ultime dieci gare sono arrivate sei vittorie e i numeri offensivi restano impressionanti: oltre due gol di media a partita e tantissime occasioni create. La squadra di Bucarest controlla quasi sempre il possesso e riesce ad aumentare il ritmo soprattutto grazie alla qualità di Olaru, Tanase e Cisotti tra le linee. Il vero punto di forza resta la capacità di occupare stabilmente la metà campo avversaria. Davanti ai propri tifosi, l’FCSB proverà subito a prendere il controllo della gara.

Il momento dell’Unirea Slobozia

L’Unirea arriva invece con una situazione molto più complicata. I risultati recenti raccontano una squadra che fatica a trovare continuità, soprattutto difensivamente. La squadra di Claudiu Niculescu concede tantissimo in termini di occasioni e possesso agli avversari, ma ha comunque dimostrato di poter essere pericolosa in ripartenza grazie alla velocità degli uomini offensivi. Cristian Ponde e Patrick Dulcea rappresentano le principali minacce offensive per gli ospiti.

Probabili formazioni di FCSB-Unirea Slobozia

L’FCSB dovrebbe confermare il 4-2-3-1 offensivo con Olaru e Octavian Popescu incaricati di creare superiorità tra le linee e supportare Miculescu davanti. Tanase agirà in una posizione molto mobile, cercando continuamente inserimenti offensivi.

L’Unirea Slobozia dovrebbe invece schierarsi con un assetto più prudente, provando a chiudere gli spazi centrali e ripartire rapidamente sfruttando Barbut e Ponde alle spalle di Said Ahmed Said.

FCSB (4-2-3-1): Matei Popa; Cretu, Dawa, Mihai Popescu, Radunovic; Tanase, Joao Paulo; Cisotti, Olaru, Octavian Popescu; Miculescu.

Unirea Slobozia (4-2-3-1): Robert Popa; Ibrian, Dinu, Antoche, Serbanica; Albu, Lungu; Barbut, Ponde, Dulcea; Said Ahmed Said.

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