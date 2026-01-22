derbyderbyderby streaming Fenerbahce-Baskonia in streaming: orario, analisi e chiavi del match di EuroLega

Lo streaming live

Fenerbahce e Baskonia si affrontano in una sfida chiave di EuroLeague alla Ülker Sports Arena
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Alla Ülker Sports Arena di Istanbul va in scena una sfida fondamentale di EuroLeague tra Fenerbahce-Baskonia, due squadre ancora pienamente in corsa per un posto nella postseason. I turchi proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre gli spagnoli arrivano con l’obiettivo di confermare il loro potenziale offensivo e portare via punti pesanti.

Dove vedere Fenerbahce-Baskonia in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la partita in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre

Il Fenerbahce sta attraversando una fase positiva, costruita su solidità difensiva e grande disciplina tattica. La squadra di Jasikevičius viaggia a 82 punti segnati di media, concedendone appena 79.8, numeri che raccontano un gruppo organizzato, capace di controllare il ritmo della partita. La gestione dei possessi è uno dei punti di forza dei turchi, che limitano gli errori e sfruttano ogni vantaggio creato.

Il Baskonia, invece, propone un profilo completamente diverso. Gli spagnoli segnano 87.5 punti a gara, ma ne concedono oltre 90, dimostrando grande potenziale offensivo ma anche evidenti fragilità difensive. La squadra di Pablo Laso punta su talento e transizioni veloci, ma soffre quando viene costretta a giocare a difesa schierata.

Fenerbahce-Baskonia in streaming: orario, analisi e chiavi del match di EuroLega- immagine 5
del Baskonia Vitoria-Gasteiz durante la partita della Regular Season di EuroLeague, Round 23, tra Panathinaikos AKTOR Atene e Baskonia Vitoria-Gasteiz al Telekom Center di Atene, il 20 gennaio 2026.(Foto di Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images)

I probabili quintetti base di Fenerbahce-Baskonia

Il Fenerbahçe dovrebbe partire con Wade Baldwin in cabina di regia, affiancato da Devon Hall nel ruolo di guardia. Sugli esterni spazio a Tarik Biberovic, mentre sotto canestro agiranno Bonzie Colson e Nicolò Melli. Una formazione equilibrata, con Baldwin come principale creatore di gioco e Melli chiamato a dare ordine difensivo e leadership.

Il Baskonia dovrebbe rispondere con Trent Forrest come playmaker, Markus Howard guardia tiratrice, Timothe Luwawu-Cabarrot come ala, Tadas Sedekerskis da quattro e Khalifa Diop come centro. Un quintetto molto atletico, pensato per correre il campo e colpire in transizione.

Fenerbahce: Baldwin, Hall, Biberovic, Colson, Melli.

Baskonia: Forrest, Howard, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Diop.

