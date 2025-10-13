derbyderbyderby streaming Fenerbahce-Dubai, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Fenerbahce-Dubai, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove seguire una delle sfide più avvincenti della prossima giornata di EuroLega.
Scende in campo l'EuroLega, il meglio che il basket europeo ha da offrire. Nel corso della prossima giornata i campioni in carica del Fenerbahce affronteranno Dubai, che ha iniziato con il freno a mano tirato il campionato. La palla a due è programmata domani alle 19:45 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Fenerbahce-Dubai, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Dubai è tra le squadre ad aver iniziato peggio quest'EuroLega, non solo per il numero di sconfitte incassate, ma soprattuto per quanto riguarda i canestri subiti. Dubai ha infatti vinto un match e ne ha persi due, così come anche lo Stella Rossa, la Virtus Bologna e lo stesso Fenerbahce, ma ha incassato 265 punti mettendone a segno soltanto 237, con un parziale di -28, il peggiore di tutta la Lega. I turchi invece hanno iniziato con il freno a mano tirato, ma nell'ultima sfida contro il Karsiyaka ha vinto e convinto, mettendo in scena una prestazione da 87 punti subendone solo 73.

 

Un post condiviso da Fenerbahçe (@fenerbahce)

Il possibile quintetto di Fenerbahce e Dubai

Fenerbahce: Hall, Birsen, Birch, Wilbekin, Biberovic.

Dubai: Bacon, Petrusev, Kamenjas, Wright, Prepelic.

