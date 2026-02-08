Fenerbahce-Genclerbirligi: diretta live, analisi e formazioni

Il Fenerbahce ospita il Genclerbirligi in un match che sulla carta appare sbilanciato. I gialloblù arrivano in grande forma e con numeri offensivi impressionanti

La Super Lig manda in scena una sfida che sulla carta sembra indirizzata, ma che va comunque letta con attenzione. Al Şükrü Saracoğlu Fenerbahce-Genclerbirligi in una gara che mette in palio punti pesanti per ambizioni molto diverse. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18:00, in un contesto dove i padroni di casa vogliono continuare a spingere in alto, mentre gli ospiti cercano di restare agganciati alla parte centrale della classifica.

Il momento delle due squadre — Il Fenerbahce è una delle squadre più solide del campionato. Secondo posto in classifica, imbattuto dopo 20 giornate e reduce da una striscia impressionante di risultati utili, il club di Istanbul viaggia a una media realizzativa altissima e concede pochissimo. Negli ultimi 10 match di Super Lig sono arrivate 7 vittorie e 3 pareggi, con una produzione offensiva costante: 2,7 gol di media e controllo del gioco quasi sempre evidente. Il dato che spaventa di più gli avversari è la facilità con cui il Fener accelera quando trova spazi, soprattutto nella seconda parte di gara.

Situazione più equilibrata per il Genclerbirligi, squadra di metà classifica che alterna buone prestazioni a cali improvvisi. I numeri delle ultime 10 partite parlano di 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi, con una media di possesso piuttosto bassa e una fase difensiva non sempre affidabile. Fuori casa, contro squadre di vertice, il Gençlerbirliği tende a soffrire parecchio, soprattutto quando viene schiacciato nella propria metà campo. Il successo contro il Gaziantep ha dato fiducia, ma il salto di livello ora è evidente.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Genclerbirligi — Il Fenerbahce dovrebbe disporsi con il consueto 4-2-3-1, puntando su qualità e controllo. Davanti al portiere Ederson, la linea difensiva con Semedo, Skriniar, Oosterwolde e Mert Müldür garantisce fisicità e spinta sugli esterni. In mezzo al campo Guendouzi e İsmail Yüksek assicurano equilibrio, mentre sulla trequarti il talento fa la differenza: Asensio come uomo chiave tra le linee, supportato da Nene e Musaba. In avanti, Talisca sarà il riferimento offensivo principale.

Il Genclerbirligi risponde con un 4-1-4-1 più prudente, pensato per proteggere la difesa e ripartire. Davanti a Ricardo Velho, la linea arretrata proverà a restare compatta, mentre Dele-Bashiru agirà da schermo davanti alla difesa. In mezzo al campo serviranno corsa e sacrificio, con Koita e Mimaroglu chiamati a sfruttare le poche occasioni in transizione. Niang sarà il terminale offensivo.

Fenerbahçe (4-2-3-1): Ederson; Nélson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür; Guendouzi, İsmail Yüksek; Nene, Asensio, Musaba; Talisca.

Genclerbirligi (4-1-4-1): Ricardo Velho; Pedro Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Dele-Bashiru; Koita, Ülgün, Tongya, Mimaroglu; Niang.

