Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 20:00, andrà in scena un duello di spessore al palazzetto Ulker Sports and Event Hall di Istanbul: i campioni in carica del Fenerbahce Beko ospitano l'arrembante Hapoel Tel Aviv, reduci da stagioni e fasi molto diverse ma entrambi con motivazioni forti.

Il momento delle due squadre — I campioni d’Europa in carica hanno faticato più del previsto nelle prime settimane della stagione. Dopo un avvio zoppicante, il Fenerbahce ha finalmente ritrovato continuità e fiducia, mostrando segnali di crescita importanti sia sul piano del gioco che della solidità difensiva. Nelle ultime due giornate di Eurolega, la squadra di Sarunas Jasikevicius ha sfruttato il ritorno a Istanbul per rimettersi in carreggiata, superando prima l’Asvel per 81-67 e poi il Maccabi Tel Aviv per 84-75. Due vittorie che hanno riportato il bilancio in perfetto equilibrio, cinque successi e cinque sconfitte, e che soprattutto hanno permesso al gruppo di ritrovare serenità e coesione.

Sul fronte opposto, l’Hapoel Tel Aviv sta vivendo un momento di grande entusiasmo. La squadra allenata da Dimitris Itoudis è una delle più brillanti dell’attuale Eurolega, capace di unire intensità e spettacolo in attacco con un gioco corale di altissimo livello. La vittoria schiacciante contro il Baskonia per 114-89 ha confermato l’ottimo stato di forma del gruppo israeliano, che viaggia con otto successi nelle prime dieci giornate e si mantiene nelle zone altissime della classifica. Nelle ultime settimane, l’Hapoel ha superato i 100 punti in tre delle ultime quattro partite, dimostrando una potenza offensiva difficilmente contenibile. Itoudis ha dato una chiara identità al suo gruppo: ritmo alto, circolazione rapida del pallone e grande libertà di iniziativa ai suoi esterni. Il risultato è un basket moderno, spettacolare e imprevedibile, che sta conquistando pubblico e addetti ai lavori in tutta Europa.

I probabili quintetti base di Fenerbahce-Hapoel — Fenerbahce: Hall, Horton-Tucker, Birch, Melli, Biberovic: Coach: Jasikevicius.

Hapoel: Micic, Bryant, Oturu, Motley, Malcolm. Coach: Itoudis.

