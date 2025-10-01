Fenerbahce-Parigi: diretta TV e streaming LIVE del match

Mercoledì primo ottobre tra le partite di Eurolega c'è anche quella dei campioni in carica che ospitano i francesi

Michele Massa 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 11:24)

Il momento delle due squadre — Come inizierà la stagione la squadra campione in carica? Nel turno inaugurale di Eurolega si sfideranno Fenerbahçe e Paris. Gli ospiti hanno dovuto rinunciare alla loro stella più brillante e l’adattamento a un nuovo stile di gioco, a giudicare dai primi incontri, appare piuttosto complesso. Il colosso turco potrebbe trarne vantaggio, soprattutto dopo essersi ulteriormente rinforzato. Con un reparto difensivo potenziato, la formazione di Istanbul sembra pronta a imporsi su entrambe le fasi del campo. Le aspettative sono per una prestazione di livello da parte della squadra guidata da Šarūnas Jasikevičius.

I tifosi turchi attendono fiduciosi una nuova vittoria dei propri beniamini. L’ultimo confronto risale ad aprile, nei playoff: in gara-3 della serie il Fenerbahçe si impose con il punteggio di 98-88. È interessante sottolineare che in tutti e cinque i precedenti diretti i turchi hanno sempre avuto la meglio.

I probabili quintetti di Fenerbahce-Parigi — FENERBAHCE: Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Sertac Sanli.

PARIGI: T.J. Shorts, Nadir Hifi, Tyson Ward, Collin Malcolm, Ismael Kamagate