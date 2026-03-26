Fenerbahce-Zalgiris: dove vedere gratuitamente la partita di Eurolega

Fenerbahce-Zalgiris Kaunas si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 18:45. I turchi restano favoriti, ma arrivano da un momento difficile. Zalgiris in crescita e pericoloso

Stefano Sorce 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 18:02)

Alla Ülker Sports Arena di Istanbul, nella serata di venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18:45, va in scena una sfida che ha il sapore dei playoff anticipati. Fenerbahce-Zalgiris Kaunas si affrontano nell’ultima fase della regular season di Eurolega, con obiettivi diversi ma con lo stesso livello di intensità. Da una parte la capolista, dall’altra una delle squadre più in forma del momento. È il classico incrocio in cui classifica e momento si scontrano.

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Momento delle squadre — Il Fenerbahce resta in testa con un record di 23 vittorie e 10 sconfitte, ma arriva a questa gara con più dubbi rispetto al passato. Le quattro sconfitte nelle ultime sei partite hanno interrotto una lunga striscia vincente e mostrato qualche crepa, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi.

Lo Zalgiris Kaunas, invece, vive una fase completamente opposta. È sesto con 19 vittorie e 14 sconfitte, ma soprattutto arriva da due successi pesanti contro Real Madrid e Bayern Monaco, segnali chiari di una squadra in crescita proprio nel momento più importante della stagione.

Probabili quintetti di Fenerbahce-Zalgiris — Il Fenerbahce dovrebbe affidarsi alla sua struttura più fisica e completa, con Birch a presidiare l’area e giocatori come Hall e Horton-Tucker a gestire ritmo e creazione. Colson e Birsen garantiscono equilibrio su entrambi i lati del campo, in un quintetto costruito per controllare.

Lo Zalgiris risponde con una formazione più dinamica e disciplinata. Williams-Goss sarà il cervello della squadra, affiancato da Francisco sul perimetro, mentre Butkevicius e Tubelis daranno energia e presenza fisica. Wright sarà il riferimento interno.

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