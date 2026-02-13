Feyenoord-Eagles Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

Feyenoord-Eagles: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre in questo turno di Eredivisie. Il Feyenoord gioca davanti al proprio pubblico con un solo obiettivo: mettere altri punti in cassaforte e consolidare il secondo posto. Gli ospiti, invece, si presentano con molte più ombre che certezze e con una panchina che inizia a essere osservata con attenzione.

Qui Feyenoord — Il Feyenoord si è rimesso in carreggiata con una vittoria di misura ma pesante, arrivata al termine di una partita sporca, combattuta, non brillante ma estremamente concreta. Ed è proprio questo il segnale più incoraggiante: anche senza dominare, la squadra è riuscita a portare a casa il risultato, mostrando carattere e compattezza.

Qui Eagles — Situazione opposta per il Go Ahead Eagles, che continua a perdere terreno e fiducia. L’ultima sconfitta, maturata dopo essere passati in vantaggio, è l’emblema del momento: fragilità nella gestione e cali evidenti nella ripresa. La serie senza vittorie si è allungata e la classifica adesso inizia a farsi scomoda.

Probabili formazioni — Feyenoord (4-2-3-1): Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang; Hadj Moussa, Moder, Sauer; Ueda. Allenatore: van Persie.

Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser; Sampsted, Kramer, van Zwam, Adelgaard; Linthorst, Meulensteen; Suray, Breum, Slory; Edvardsen. Allenatore: Boel.

