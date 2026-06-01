Il Brescia si è reso protagonista di una stagione memorabile. Dopo aver disputato un ottimo campionato nel Gruppo A, ha giganteggiato durante i playoff riuscendo a strappare un posto per la finale, in cui affronterà l'Ascoli di Tomei. L'appuntamento con la storia sarà doppio: la sfida, infatti, sarà su andata e ritorno. La partita d'andata si giocherà il 2 giugno alle 21:00 allo Stadio Mario Rigamonti. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRESCIA-ASCOLI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e streaming gratis

Brescia-Ascoli sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Brescia-Ascoli BET365 oppure Vincitu

Il momento del Brescia

Il cammino del Brescia alla finale è perfetto. Grazie alla posizione strappata in campionato, la squadra lombarda ha iniziato a disputare i playoff direttamente dai quarti di finale, in cui ha affrontato il Casarano, vincendo il doppio confronto senza particolare fatica con il risultato complessivo di 3-0. In semifinale, invece, la squadra di Corini ha affrontato la Salernitana, grande rivelazione della Serie C e che ai playoff sembrava avere pochissimi rivali. Il Brescia, però, è riuscito comunque a vincere strappando una vittoria e un pareggio, concludendo il doppio confronto con il totale di 3-1. Adesso ci saranno le ultime due partite della stagione: la prima sarà il 2 maggio, tra le mura amiche, mentre la finale di ritorno si giocherà il 7 in casa dell'Ascoli.

La probabile formazione del Brescia

Il Brescia affronterà il suo ultimo impegno stagionale con il modulo che è valso una fortuna alla squadra di Corini. Imprescindibile è la difesa a tre con un folto centrocampo, mentre le chiavi dell'attacco saranno affidate alle qualità di Lamesta, Marras e Crespi.

Brescia (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta; Marras, Crespi. All. Corini.

E allora che aspetti? Guarda ora Brescia-Ascoli in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live