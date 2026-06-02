Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

Non perdere Spurs-Knicks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
I San Antonio Spurs, dopo un decennio, sembrano in grado di costruire un nuovo ciclo vincente. Il volto di questa squadra parla francese, ed è Victor Wembanyama, l'alieno destinato a giganteggiare in NBA. Alla sua prima esperienza nelle Finals NBA, il classe 2004 potrebbe già raggiungere uno storico traguardo in una franchigia dove vincere è davvero importante. La prima gara contro i Knicks si terrà il 4 giugno alle 02:30 di notte. Orario proibitivo per gli appassionati italiani, ma che potranno restare svegli grazie al suo luminoso talento. Per scoprire come seguire la sfida, continua a leggere l'articolo.
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Il percorso delle due squadre
L'approdo dei San Antonio Spurs alle NBA Finals è il risultato di una cavalcata playoff ricca di ostacoli superati con determinazione. Nonostante abbiano concluso la stagione regolare alle spalle degli Oklahoma City Thunder nella classifica della Western Conference, i texani hanno saputo alzare il livello del proprio gioco nei momenti decisivi.
La serie contro i Minnesota Timberwolves, valida per le semifinali di Conference, si è chiusa sul 4-2 per gli Spurs, ma il confronto si è rivelato più combattuto di quanto lasci intendere il punteggio complessivo. Ancora più emozionante è stata la sfida con i Thunder nelle finali di Conference: sette partite ad altissima intensità che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo. A fare la differenza è stato soprattutto Victor Wembanyama, autentico leader della squadra, capace di incidere in ogni zona del campo e di guidare San Antonio verso la qualificazione all'ultimo atto della stagione.
Adesso la franchigia texana ha quantomeno quattro gare da giocare, con tutte le chance di aprire una vera e propria Legacy. Da quando è arrivato Wembanyama gli Spurs si sono sempre migliorati e vincere già al suo terzo anno NBA gli spianerebbe la strada. Anche qualora dovesse perdere le Finals contro i più preparati Knicks, il risultato raggiunto è già ottimo per costruire qualcosa di altrettanto importante nei prossimi anni.
Il probabile quintetto dei San Antonio Spurs alle FinalsSan Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle
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