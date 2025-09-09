La giornata di mercoledì 10 settembre continua con una super sfida dal sapore storico: alle 16:00, alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), si affrontano Finlandia e Georgia nei quarti di finale dell’EuroBasket 2025. Le due sorprese di questo torneo si intrecciano ai quarti dopo aver eliminato le favorite Serbia e Francia.
Quarti di finale
Finlandia-Georgia: dove vedere l’EuroBasket in Diretta TV e in Streaming LIVE
Dove vedere Finlandia-Georgia in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match di oggi Finlandia-Georgia in programma alle ore 16:00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà fruibile in diretta su Sky Sport Basket, canale 205, in streaming su NOW e Dazn e sulle applicazioni SkyGo, NowTv e Dazn.
Il momento delle due squadre—
Lauri Markkanen da una parte e Toko Shengelia dall'altra. La Finlandia tra le sorprese dell'Europeo riuscendo ad eliminare la quotatissima Serbia dopo una partita punto a punto. Star assoluta l'ala degli Utah Jazz, con una partita da leader puro. Tuttavia come non citare Mikael Jantunen (15) e Elias Valtonen (13), quest’ultimo autore di un paio di triple importantissime nel finale di gara.
Dall'altra parte anche la Georgia arriva da un'impresa, la vittoria contro la Francia ha sorpreso tutti, in una partita in cui il pronostico sembrava essere scontato. Oltre l'ala ex Virtus Bologna, da segnalare ci sono anche Aleksandar Dzikic, che ha tenuto testa ai transalpini sin dai primi minuti e Kamar Baldwin. Occhio al tiro dalla distanza, da 3 i georgiani hanno percentuali altissime, come dimostrato anche nella sfida vinta contro la Francia qualche giorno fa.
Le probabili formazioni di Finlandia-Georgia—
QUINTETTO FINLANDIA: Grandison, Little, Valtonen, Jantunen, Markkanen.
QUINTETTO GEORGIA: Baldwin, Sanadze, Mamukelashvili, Shengelia, Bitadze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA