La sfida tra le due sorprese del torneo che nel turno precedente hanno eliminato due corazzate del calibro di Serbia e Francia al termine di due sfide ad altissimo livello

La giornata di mercoledì 10 settembre continua con una super sfida dal sapore storico: alle 16:00, alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), si affrontano Finlandia e Georgia nei quarti di finale dell’ EuroBasket 2025 . Le due sorprese di questo torneo si intrecciano ai quarti dopo aver eliminato le favorite Serbia e Francia .

Dove vedere Finlandia-Georgia in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match di oggi Finlandia-Georgia in programma alle ore 16:00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà fruibile in diretta su Sky Sport Basket, canale 205, in streaming su NOW e Dazn e sulle applicazioni SkyGo, NowTv e Dazn.