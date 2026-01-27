derbyderbyderby streaming Fiorentina-Como, dove vedere in streaming e diretta tv l’ultimo ottavo di Coppa Italia

Fiorentina-Como, dove vedere in streaming e diretta tv l'ultimo ottavo di Coppa Italia

Viola che cercano di dare una svolta alla stagione mentre i Lariani vogliono continuare a sognare e a fare sognare. Inizio alle 21
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Questa sera si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Artemio Franchi va in scena la sfida Fiorentina-Como. Come ricordiamo, la qualificazione si gioca tramite partita secca e se dopo i 90 minuti il risultato è ancora in parità si andrà subito ai calci di rigore. I Lariani arrivano alla partita dopo avere avuto la meglio su Sudtirol e Sassuolo. La vincente sfiderà il Napoli ai quarti di finale. Scopriamo insieme dove vedere Fiorentina-Como in streaming LIVE e diretta tv. Fischio di inizio alle 21.

FIRENZE, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Nico Paz (a destra) del Como Calcio esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra con i compagni durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Como allo Stadio Artemio Franchi il 16 febbraio 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dove vedere Fiorentina-Como in streaming LIVE e in diretta tv

Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno alle 21 (canale 6 del digitale terrestre, 506 in HD). La partita sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity (sito web e app) e sul portale Sportmediaset.it. Chiunque voglia accedere dovrà semplicemente mettere le proprie credenziali. Nel caso l'utente non le disponga dovrà prima creare il proprio account.

Come arrivano alla partita le due squadre

La partita vede due squadre dagli obiettivi stagionali completamente opposti. La Fiorentina, ancora scossa dall'improvvisa scomparsa del presidente Rocco Commisso, è reduce dalla pesante sconfitta in casa contro il Cagliari. Un KO che ha fatto retrocedere la squadra di Vanoli al terz'ultimo posto ad un punto di distanza dal Lecce. Uno svantaggio più che recuperabile ma il Giglio è chiamato a reagire ora più che mai anche perché ci sta anche da "giocare" contro un ambiente già scosso da un andamento impronosticabile solo fino alla scorsa estate.

Dell'umore completamente diverso è il Como di Cecs Fabregas. I Lariani sono reduci dalle larghe vittorie contro Lazio (3-0) e Torino (6-0) frutto di un gioco semplicemente straordinario che affascina e diverte. I Lariani sono protagonisti di una stagione assolutamente da incorniciare e adesso l'obiettivo di Nico Paz e compagni è chiarissimo: l'Europa. La classifica, infatti, vede i lombardi sesti a 40 punti a soli 3 punti di distanza dal quarto posto occupato dal Napoli. Fabregas sta facendo un vero capolavoro.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

Per la sfida contro i Lariani, Vanoli dovrebbe confermare in porta De Gea, mentre in difesa Gosens e Dodo dovrebbero partire dalla panchina per prendere fiato. Al loro posto Fortini e Ranieri. A centrocampo torna Nicolussi Caviglia, con Brescianini e uno tra Ndour e Mandragora. Davanti sarà assente ancora Moise Kean (problema alla caviglia), quindi al suo posto uno tra Piccoli e Harrison con il primo favorito.

Nel Como non dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Sempre out sia Diao che Morata, quindi Douvikas ancora chiamato in causa alle cui spalle agirà il tridente Nico Paz, Khun e Rodriguez. Perrone può rifiatare, pronto Caqueret. A sinistra, in difesa, maglia per Alberto Moreno. A completare il reparto difensivo saranno Ramon, Kempf e Smolcic. In porta confermato Butez.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. All. Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

