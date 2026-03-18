Flamengo-Remo: diretta live e streaming gratis del match

Flamengo-Remo si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 20:00 (01:00 italiane) al Maracanã. Il Flamengo arriva in grande forma e punta a un’altra vittoria, mentre il Remo è ancora senza successi e in piena crisi

Stefano Sorce 18 marzo - 15:02

Al Maracanã si accendono le luci per una sfida che, almeno sulla carta, ha un padrone annunciato. Flamengo-Remo, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 20:00 (01:00 italiane), mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti.

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Il momento delle due squadre — Il Flamengo arriva con il vento in poppa. La vittoria per 3-0 nel derby contro il Botafogo non è solo un risultato, ma un messaggio chiaro: questa squadra è in pieno controllo. Nelle ultime cinque partite ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio, segnando con continuità (oltre 3 gol di media) e, cosa ancora più impressionante, senza subire reti. In casa poi è una macchina: 17 partite consecutive senza sconfitte al Maracanã e una costanza offensiva che rende ogni avversario vulnerabile.

Il Remo, invece, è in difficoltà seria. Ancora senza vittorie in stagione, con soli 3 punti raccolti, arriva da un’altra sconfitta (1-0 contro il Coritiba) e continua a mostrare problemi sia offensivi che difensivi. La squadra subisce gol con regolarità e fatica a creare occasioni pulite.

Probabili formazioni di Flamengo-Remo — Il Flamengo dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 molto offensivo, con Rossi in porta e una difesa solida guidata da Léo Pereira e Léo Ortiz. A centrocampo qualità e gestione con Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá, mentre davanti ci sarà un tridente di grande livello con Carrascal (o Arrascaeta), Samuel Lino (o Everton Cebolinha) e Pedro come riferimento centrale.

Il Remo dovrebbe rispondere con un 4-4-2 adattabile, puntando più sull’equilibrio che sull’iniziativa. In porta Marcelo Rangel, difesa compatta con Marllon e Tchamba, mentre a centrocampo spazio a Patrick de Paula e Picco. In attacco la coppia Alef Manga e João Pedro Silva proverà a sfruttare le poche occasioni in contropiede.

Flamengo (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá; Carrascal (o Arrascaeta), Samuel Lino (o Everton), Pedro.

Remo (4-4-2): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Kayky Almeida; Picco, Patrick de Paula, Patrick, Vitor Bueno; Alef Manga, João Pedro Silva.

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