Flamengo-Vasco è in programma il 22 gennaio 2026 alle 00:30. Derby dell’A1 Carioca con Flamengo ancora senza vittorie e Vasco in crescita. Scopri forma delle squadre e streaming

Stefano Sorce 21 gennaio - 00:45

Flamengo-Vasco è il classico derby che non ha bisogno di presentazioni. Al Maracanã va in scena una sfida che può già indirizzare la stagione di entrambe. Il calcio d’inizio è fissato per giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 00:30 (ora UK), nello storico Estádio Jornalista Mário Filho. Atmosfera elettrica, rivalità storica e punti pesanti in palio nel campionato Carioca.

Hai tre possibilità per seguire Flamengo-Vasco

Dove vedere Flamengo-Vasco in diretta tv e streaming — Il match Flamengo-Vasco potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.

Il momento delle due squadre — Il Flamengo arriva a questo appuntamento in grande difficoltà. Nei primi tre match di A1 Carioca non è ancora arrivata una vittoria: due sconfitte e un pareggio raccontano di una squadra fragile, soprattutto in difesa. Sei gol subiti in tre partite sono un dato preoccupante per una squadra abituata a dominare. L’ultima uscita è stata un vero crollo: 3-0 sul campo del Volta Redonda. Prima ancora la sconfitta contro il Bangu e il pareggio interno con la Portuguesa-RJ. Numeri che spiegano perché il Flamengo stia faticando a trovare continuità. L’unica nota positiva è Guilherme Henrique Bernardineli Gomes, miglior marcatore con una rete.

Situazione opposta per il Vasco, che ha iniziato il 2026 con il piede giusto. Una vittoria su una partita disputata e una media di 3 punti a gara. L’attacco funziona: quattro gol segnati, con Rayan Rocha già protagonista con una doppietta. Anche Philippe Coutinho sta incidendo con qualità, già a quota un assist. In difesa i bianconeri hanno concesso solo due reti, mostrando maggiore solidità rispetto ai rivali cittadini.

Le probabili formazioni di Flamengo-Vasco — Per il derby, il Flamengo dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nell’ultima uscita. Tra i pali spazio ancora a Nannetti, con una linea difensiva composta da Sales, João Victor, Iago e Carbone. In mezzo al campo la coppia Pablo Lúcio e Kaio Nóbrega sarà chiamata a dare equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Douglas Telles, Guilherme e Alan Santos. In avanti il riferimento offensivo dovrebbe essere ancora Caio Joshua.

Anche il Vasco potrebbe ripartire dallo stesso assetto visto nell’ultima partita. In porta confermato Léo, con Rodriguez, Saldivia, Freitas e Victor Luis a comporre la linea difensiva. Davanti alla difesa dovrebbero agire Tchê Tchê e Hugo Moura, mentre sulla trequarti spazio a Garre, França e David. In attacco il ruolo di punta centrale dovrebbe essere affidato ancora a Gabriel.