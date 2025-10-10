Venerdì di League Two e tra le partite del giorno c'è anche Fleetwood-Harrogate. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.
LEAGUE TWO
Fleetwood-Harrogate: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Fleetwood-Harrogate in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Il calcio d’inizio di Fleetwood - Harrogate è fissato per l’11 ottobre alle ore 16:00. La partita si giocherà all’Highbury Stadium e sarà diretta dall’arbitro Darren Drysdale. L’incontro si preannuncia equilibrato e interessante: il Fleetwood Town occupa attualmente la 14ª posizione in classifica, con un punto di vantaggio sull’Harrogate Town. Negli ultimi due campionati di League Two, il Fleetwood ha perso una sola volta contro l’Harrogate.
Reduce dalla sconfitta contro il Cheltenham, la squadra di casa è determinata a ritrovare la vittoria. Il Fleetwood, infatti, ha conquistato due successi nelle ultime cinque gare casalinghe disputate all’Highbury Stadium.
Sul fronte opposto, l’Harrogate arriva da una sconfitta per 2-1 contro il Crewe, ma il suo rendimento esterno resta positivo, con due vittorie nelle ultime cinque trasferte. Entrambe le formazioni sono dunque motivate a riscattarsi, promettendo una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.
