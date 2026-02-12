Fluminense-Botafogo: orario, analisi, formazioni e scenario del derby

Fluminense–Botafogo, derby carioca che può cambiare gli equilibri della Série A brasiliana

Stefano Sorce 12 febbraio - 12:26

Il derby carioca accende la Série A brasiliana con una sfida sempre carica di tensione e significato. Fluminense-Botafogo giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 23:30, in una gara che promette ritmo, qualità e intensità. Non è una partita come le altre: è un confronto che pesa in classifica ma soprattutto nell’orgoglio cittadino.

Vuoi vedere Fluminense-Botafogo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Fluminense-Botafogo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Fluminense-Botafogo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Fluminense arriva da un pareggio per 1-1 contro il Bahia, una gara in cui ha controllato il possesso (58%) ma senza riuscire a capitalizzare del tutto. Il rendimento recente è comunque positivo: 6 vittorie nelle ultime 10 partite di campionato, con una difesa tra le più solide (0,6 gol subiti di media). La squadra ha equilibrio tra fase offensiva e compattezza difensiva, e al Maracanã tende ad alzare il livello. John Kennedy resta uno degli uomini più pericolosi in zona gol, mentre Kevin Serna è il riferimento creativo.

Il Botafogo arriva da una sconfitta spettacolare per 5-3 contro il Grêmio, in una partita che ha evidenziato potenziale offensivo ma anche fragilità difensive. La squadra allenata da Martín Anselmi ha numeri offensivi importanti (2,4 gol di media nelle ultime 10), ma concede 1,5 reti a gara. Un equilibrio ancora da trovare, soprattutto contro avversari strutturati come il Fluminense. Occhi puntati su Arthur Cabral e Danilo, tra i più incisivi nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Fluminense-Botafogo — Il Fluminense dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Fábio tra i pali, difesa con esperienza e qualità sugli esterni, mentre in mediana Martinelli e Bernal garantiranno equilibrio. Sulla trequarti spazio a Canobbio e Acosta a supporto di Kevin Serna, con John Kennedy riferimento offensivo.

Il Botafogo risponderà con un 3-4-2-1 dinamico. Neto in porta, difesa a tre guidata da Barboza, mentre sulle fasce Vitinho e Alex Telles garantiranno spinta. In avanti Arthur Cabral agirà da terminale con Artur e Montoro a supporto.

Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, René; Bernal, Martinelli; Canobbio, Acosta, Serna; John Kennedy.

Botafogo (3-4-2-1): Neto; Ythallo, Newton Araujo, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Artur, Montoro; Arthur Cabral.

Vuoi vedere Fluminense-Botafogo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Fluminense-Botafogo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA