Dove vedere Fluminense-Deportivo La Guaira in diretta tv e streaming gratis

Giovedì 28 maggio alle 02:30 italiane il Fluminense scenderà in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Copa Libertadores. Al Maracanã arriva il Deportivo La Guaira, in una sfida fondamentale per il futuro della formazione brasiliana, ancora in piena corsa per la qualificazione al turno successivo. Per scoprire come seguire la sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Fluminense arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta esterna contro il Mirassol, un passo falso che ha interrotto una serie positiva di cinque partite senza perdere. La squadra carioca ha così sprecato una buona occasione per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in campionato, ma adesso tutte le attenzioni sono rivolte alla Libertadores.

Situazione differente invece per il Deportivo La Guaira. Il club venezuelano non è ancora riuscito a trovare continuità in Copa Libertadores e nelle trasferte disputate finora ha raccolto soltanto un pareggio e una sconfitta. Tuttavia, il rendimento nel campionato nazionale racconta una storia completamente diversa: la squadra guida infatti la classifica venezuelana ed è ancora imbattuta dopo tredici giornate, confermando un ottimo momento di forma interno.

Nel precedente confronto tra le due squadre, giocato nella gara d’andata del girone, il match si era concluso sullo 0-0, risultato che aveva complicato i piani del Fluminense nella corsa alla qualificazione.

Le probabili formazioni di Fluminense-Deportivo La Guaira

Le due squadre si affronteranno con lo stesso modulo, un 4-3-3 per provare a scardinare il muro avversario. La batteria offensiva della squadra brasiliana sarà composta da Savarino, Soteldo e Kennedy; per il Deportivo, invece, compongono il tridente Subarán, Vargas e Uribe.

Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Arana; Nonato, Hércules, Cannobio; Savarino, Soteldo, John Kennedy. Allenatore: Renato Gaúcho.

Deportivo La Guaira (4-3-3): Varela; Hernández, Silva, Gianoli, Ascanio; González, Ibarra, Cáceres; Subarán, Vargas, Uribe. Allenatore: Juan Domingo Tolisano.

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