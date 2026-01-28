Fluminense-Gremio: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Fluminense-Gremio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 gennaio - 16:03

Mercoledì 28 gennaio 2026, alle 23:30, il Fluminense ospiterà il Grêmio nel match valido per la prima giornata della Série A brasiliana. La partita si annuncia come un test interessante per entrambe le squadre, ma i pronostici pendono dalla parte del Fluminense che, dunque, parte leggermente favorito.

Qui Fluminense — Il Fluminense arriva al match nel migliore dei modi, avendo ottenuto tre successi su quattro gare disputate nel campionato Carioca. La squadra di Luis Zubeldia ha mostrato solidità in attacco e una discreta gestione del possesso palla, con giocatori come Kevin Serna, Agustín Canobbio e Luciano Acosta protagonisti nelle ultime partite.

Qui Gremio — Percorso più altalenante quello del Grêmio di Luis Castro, che però è riuscito ugualmente a centrare la qualificazione ai quarti di finale nel campionato Gaucho. Storicamente, il Fluminense ha avuto la meglio sugli ultimi confronti diretti, vincendo le ultime due sfide contro il Grêmio, anche se nei 10 scontri più recenti il Grêmio ha ottenuto sei vittorie.

Probabili formazioni — Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Xavier, Jemmes, Freytes, Rene; Martinelli, Nonato; Canobbio, Acosta, Serna; Kennedy.

Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Rocha, Martins, Leonardo, Marlon; Dodi, Arthur; Tetê, Cristaldo, Amuzu; Vinícius.

