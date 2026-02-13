Non perdere Foggia-Atalanta U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 17:32)

Allo Stadio Pino Zaccheria si gioca uno dei match più delicati della 27ª giornata del Girone C. Sabato 14 febbraio alle 17:30 il Foggia Calcio ospita l’Atalanta U23, in una sfida che mette in palio punti fondamentali per evitare di scivolare nelle zone più pericolose della classifica.

Hai tre possibilità per vedere Foggia-Atalanta U23 in streaming gratis

Dove vedere Foggia-Atalanta U23 in diretta TV e streaming gratis — Foggia-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Foggia-Atalanta U23 sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Foggia vive una fase estremamente complicata. La striscia negativa delle ultime settimane ha fatto precipitare i rossoneri verso le ultime posizioni, con 22 punti conquistati finora e una classifica che inizia a farsi preoccupante. La squadra fatica sia in fase offensiva sia nel mantenere equilibrio nei novanta minuti, e il margine di errore ormai è ridotto al minimo.

Anche l’Atalanta U23 non attraversa un periodo brillante dal punto di vista delle vittorie, ma i giovani nerazzurri sono riusciti almeno a muovere la classifica con qualche pareggio prezioso. Restare appena sopra la zona retrocessione è un segnale di tenuta mentale e organizzativa. Proprio per questo equilibrio mostrato nelle difficoltà, gli ospiti partono leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Foggia-Atalanta U23 — La formazione di casa scende in campo con un 4-3-3: a comporre il tridente offensivo saranno Nocerino, Bevilacqua e Cangiano. I bergamaschi invece rispondono con una difesa a tre, un centrocampo folto ed un unico riferimento in attacco, Cissé; che sarà coadiuvato da Manzoni e Vavassori.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Romeo; Nocerino, Bevilacqua, Cangiano. All. Cangelosi.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Obric, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Bergonzi; Manzoni, Vavassori; Cissè. All. Bocchetti.