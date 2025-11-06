Foggia-Benevento: dove guardare la partita in streaming gratis

Il girone C della Serie C offre una sfida dal grande valore per la classifica: Foggia contro Benevento, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:30. Le due squadre arrivano al match con obiettivi completamente diversi. I pugliesi, in difficoltà, sono al 19° posto con soli 10 punti, mentre gli ospiti occupano la terza posizione con 23 punti e punta a inseguire il primo posto. Negli ultimi cinque scontri diretti, i padroni di casa non sono mai riusciti a vincere contro i campani: 2 successi per i campani e 3 pareggi. L’ultimo confronto, terminato 2-2, ha mostrato un equilibrio temporaneo, ma le attuali condizioni fanno pendere l’ago della bilancia verso gli ospiti. Scopri dove vedere Foggia-Benevento in diretta streaming gratis su Bet365.
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida dello Zaccheria comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Foggia-Benevento in diretta live.
