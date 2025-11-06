Foggia-Benevento: dove guardare la partita in streaming gratis

Il girone C della Serie C offre una sfida dal grande valore per la classifica: Foggia contro Benevento, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:30. Le due squadre arrivano al match con obiettivi completamente diversi. I pugliesi, in difficoltà, sono al 19° posto con soli 10 punti, mentre gli ospiti occupano la terza posizione con 23 punti e punta a inseguire il primo posto. Negli ultimi cinque scontri diretti, i padroni di casa non sono mai riusciti a vincere contro i campani: 2 successi per i campani e 3 pareggi. L’ultimo confronto, terminato 2-2, ha mostrato un equilibrio temporaneo, ma le attuali condizioni fanno pendere l’ago della bilancia verso gli ospiti. Scopri dove vedere Foggia-Benevento in diretta streaming gratis su Bet365.