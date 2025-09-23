Foggia-Casertana: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Foggia-Casertana, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre - 19:23

Sfida dal sapore allo Stadio Pino Zaccheria. Foggia-Casertana, sfida valida per la sesta giornata del Gruppo C di Serie C, è a tutti gli effetti uno scontro diretto tra chi vuole tornare a fare la voce grossa, padroni di casa, e chi invece ci ha preso gusto nel calcare palcoscenici di un certo calibro. I satanelli puntano al sorpasso, ospiti a caccia dei tre punti per staccare i rivali.

FOGGIA CASERTANA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Bet365.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Foggia-Casertana in diretta streaming. La partita, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18:30 sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Foggia — I rossoneri di Delio Rossi non hanno ancora trovato la giusta continuità. Con soli 5 punti raccolti, il Foggia arriva alla gara dopo due pareggi consecutivi, risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca e che spingono la squadra a inseguire con forza una vittoria utile per respirare e allontanarsi dalla zona calda.

Qui Casertana — Gli uomini di Coppitelli vivono invece un inizio di stagione positivo: con 7 punti e un posto momentaneo in zona playoff, i falchetti cercano il colpo esterno per confermare la propria solidità. Una vittoria in trasferta darebbe ulteriore spinta e consacrerebbe la Casertana come una delle rivelazioni di questo avvio di campionato.

Foggia-Casertana, probabili formazioni — FOGGIA (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver, Olivieri; Valietti, Garofalo, Petermann, Castorri, Panico; Bevilacqua, D’Amico. Allenatore: Delio Rossi.

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Bacchetti, Liotti; Toscano, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. Allenatore: Federico Coppitelli.