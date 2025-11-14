Foggia-Cavese, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match

Michele Massa 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 20:46)

Lunedì 17 novembre alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Foggia e Cavese. Due squadre alla ricerca di punti preziosi, per i padroni di casa c'è l'obbligo di vincere.

Il Foggia Calcio, oggi penultimo con 10 punti, sta vivendo una stagione complicata: appena due successi, quattro pareggi e ben sette ko. Le cifre testimoniano le difficoltà della squadra, capace di realizzare solo 7 reti e di incassarne 22, segnale di problemi sia davanti che dietro. Anche il rendimento interno non rassicura: al “Pino Zaccheria” sono arrivati soltanto una vittoria, due pari e tre sconfitte nelle sei gare disputate.

La Cavese, invece, naviga in acque un po’ più tranquille, trovandosi al 12° posto con 15 punti. Il ruolino parla di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con 16 gol segnati e 17 incassati. L’andamento lontano da casa è discreto: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’ultimo confronto diretto ha sorriso ai metelliani, che si sono imposti 1-0, un precedente che potrebbe pesare sul morale del Foggia.

Dove vedere Foggia-Cavese in diretta TV e streaming live — La sfida tra Foggia e Cavese, in programma domenica 9 novembre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365. Piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match. E' sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Ternana-Vis Pesaro in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Foggia-Cavese in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.